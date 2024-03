Municipales 2024: los alcaldes que no pueden ir a la reelección y quiénes se postularán para reemplazarlos

4 de Marzo de 2024

La elección está fijada para el domingo 27 de octubre y en 69 de los 345 municipios que elegirán a su alcalde los vecinos tendrán sí o sí a un nuevo jefe comunal.

Compartir

Al menos uno de cada cinco municipios en Chile contará con un nuevo alcalde tras las elecciones municipales 2024, que se realizarán el día domingo 27 de octubre.

Lo anterior, luego que los vecinos de 69 de las 345 municipios del país deberán elegir una nueva autoridad, debido a que la ley impide ejercer más de tres períodos consecutivos como jefe comunal.

Entre aquellos alcaldes que no podrán ir a la reelección destacan varios de la Región Metropolitana y otros tantos de regiones.

En esa situación se encuentran el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC); el de Puente Alto, Germán Codina (RN), y el de La Florida, Rodolfo Carter (Ind).

Otros siete jefes comunales de la región tampoco estarán en las papeletas de la elección municipal.

Ellos son Carolina Leitao (DC) en Peñalolén; Carlos Cuadrado (PPD) en Huechuraba; Gonzalo Durán (CS) en Independencia; Felipe Delpin (DC) en La Granja; Roberto Torres (Independiente) en Alhué, Francisco Gómez (PS) en El Monte, y Juan Pablo Barros (Independiente) en Curacaví.

Quiénes lucharán en Puente Alto, La Florida y Recoleta

En Puente Alto suenan dos militantes de RN para reemplazar a Germán Codina. Se trata de la ex ministra Karla Rubilar y Felipe Ossandón, sobrino del senador Manuel José Ossandón y ex alcalde de la comuna durante 12 años.

Desde la oposición, en tanto, surgió el nombre del ex concejal Luis Escanilla (PS).

En La Florida, Rodolfo Carter también dejará la jefatura municipal. Para ocupar su lugar, en Chile Vamos barajan dos nombres: la ex ministra Cecilia Pérez y el concejal Felipe Mancilla, ambos de RN.

Por la oposición, hasta el momento se conoce la precandidatura del dirigente social Agustín Espinoza (PS).

En Recoleta, el PC quiere mantener el puesto en dicha comuna tras la salida de Daniel Jadue, por lo que buscan que lo reemplace el concejal comunista Fares Jadue, quien, a pesar de compartir apellido, no tiene lazo de parentesco con el actual alcalde.

Por la oposición, RN apoya la postulación del concejal Felipe Cruz.

Otras comunas de la Región Metropolitana

Peñalolén también tendrá una nueva autoridad que reemplazará a Carolina Leitao (DC), quien ya no se puede repostular en las próximas elecciones municipales. Desde el Partido Republicano ratificaron su apoyo a la candidatura del abogado Ignacio Dülger.

La UDI aún no se decide entre sus candidatos Antonio Vásquez y la ex convencional Constanza Hube. Desde RN el apoyo es para la concejala Claudia Mora.

En tanto, Revolución Democrática levantó nuevamente la candidatura del periodista Miguel Concha.

Independencia es otra comuna que cambiará de alcalde, tras el alejamiento de Gonzalo Durán (Ind). El PS ya eligió a la concejala Carola Riveros como su carta para la alcaldía. RD, por su parte, tiene casi decidido su apoyo a la concejala Daniela Parada.

Los candidatos en la principales ciudades de regiones

En regiones son 59 las comunas que cambiarán de alcalde sí o sí en los comicios de octubre de este año, ya que los actuales jefes comunales no pueden optar a la reelección.

La Serena es una de las ciudades que tendrá un nuevo alcalde tras los comicios de octubre. Tras tres períodos, Roberto Jacob (PR) dejará el sillón alcaldicio. Desde su colectividad se levantó la candidatura del ex intendente metropolitano Ernesto Velasco.

En RN buscarán llegar a la alcaldía con la concejala Daniela Norambuena o el ex seremi de Desarrollo Social, Marcelo Telias.

El ex futbolista Víctor Hugo Castañeda es la carta que presentaría la UDI, mientras que el PDG apoyaría al ex concejal Juan Carlos Thenoux.

La DC, por su parte, maneja las opciones del concejal Félix Velasco y el consejero regional Lombardo Toledo.

Más al sur, en la Región del Maule, el alcalde de Curicó, Javier Muñoz (DC) tampoco podrá repostular al cargo, por lo que dicho partido decidió que su candidato es el concejal Javier Ahumada. Mientras, el PS se la jugará por el también concejal Raimundo Canquil.

Por su parte, RN maneja los nombres del concejal Francisco Sanz y del consejero regional George Bordachar. Desde la UDI se respaldará al ex alcalde y ex diputado Celso Morales.

Regiones del Biobío y Los Lagos

En Concepción, Álvaro Ortiz (DC) dejará el municipio y tanto desde el oficialismo como desde la oposición buscarán que uno de los suyos sea el próximo alcalde.

Por la DC asoma el nombre el actual administrador municipal, Aldo Mardones.

Mientras, el PSC ya confirmó su apoyo al ex concejal Héctor Muñoz, en tanto que el independiente ex UDI James Argo también daría la pelea por el sillón alcaldicio.

En la misma Región del Biobío también tendrá nuevo alcalde la ciudad de Los Ángeles, donde el PR Esteban Krause dejará el municipio.

Desde el Partido Republicano barajan cinco nombres para dar la pelea por la alcaldía. Se trata de Patricio Badilla, Oriana Offermann, José Bermedo, Axel Wilhelm y Carlos Órdenes.

RN tiene como carta al ex gobernador provincial de Biobío, Ignacio Fica. También están los ex consejeros regionales Teresa Stark y Patricio Badilla, ambos como independientes.

La DC apoyaría al concejal Patricio Pinilla, mientras que el PR se la jugaría por el ex diputado José Pérez Arriagada.

Más al sur, en la Región de Los Lagos, Gervoy Paredes (PS) dejará su cargo tras 12 años como alcalde de Puerto Montt. Para reemplazarlo, el PS apoya la candidatura del ex alcalde y ex senador Rabindranath Quinteros, y la del ex subsecretario de vivienda Iván Leonhardt.

RN, por su parte, apoya la candidatura de Rodrigo Wainraihgt a la alcaldía de Puerto Montt.

Las elecciones municipales 2024 se realizarán el día domingo 27 de octubre. Además de elegir a las autoridades comunales, los chilenos escogerán a los gobernadores regionales y los consejeros regionales (Cores).