Pactos, omisiones y negativa a primarias: todos los acuerdos de la oposición para las próximas elecciones

10 de Abril de 2024

Puente Alto, Santiago y Providencia aparecen como los principales nudos que debe resolver Chile Vamos para hacer frente a las elecciones de octubre próximo.

Compartir

Este miércoles se cumple el plazo para que los distintos conglomerados políticos inscriban sus respectivas primarias legales, con miras a las elecciones municipales y de gobernadores de octubre, donde las conversaciones en Chile Vamos siguen adelante para alcanzar un acuerdo.

Quien entregó las directrices de estas negociaciones fue el propio presidente de Renovación Nacional, senador Rodrigo Galilea, que adelantó diversas definiciones en municipios emblemáticos como Santiago, Providencia y Las Condes.

En primer término, Galilea detalló a CNN Chile que el pacto Chile Vamos, para las votaciones de alcaldes y gobernadores, solo incluirá a Renovación Nacional, UDI y Evópoli.

Respecto a la elección de concejales, el timonel de RN detalles que “Renovación Nacional llevará su lista propia de concejales más independientes, y la UDI y Evópoli su lista propia. Esto aún tiene un margen de conversación, porque se pueden convertir estas tres listas en dos, UDI-Evópoli y Renovación Nacional”.

En esta línea, Rodrigo Galilea planteó que ya hay un acuerdo respecto a los candidatos para, al menos, 20 comunas, pero no descartó eventuales pactos por omisión, o “coordinación” como lo llamó el senador, con Republicanos y el bloque Amarillos-Demócratas en alcaldías específicas.

“Lo que queremos es tener una coordinación lo más amplia posible dentro de los partidos que somos opositores. Nos hemos reunido con el presidente de Republicanos, lo mismo con personeros social cristianos, y lo mismo con Ximena Rincón y Andrés Jouannet, de Demócratas y Amarillos”, puntualizó.

Santiago de la discordia: ¿sin primarias?

Rodrigo Galilea también tuvo palabras para la postura de Sebastián Sichel, quien descartó ser parte de una primaria para definir al candidato de Chile Vamos por la alcaldía de Santiago.

Al respecto, el timonel de RN reconoció que ninguno de los nombres que aparecen como potenciales prospectos quiere enfrentarse en una primaria y que su intención es ser proclamados como el representante del bloque para enfrentarse a Irací Hassler.

“El hecho de ir a primarias normalmente es una decisión que se toma cuando hay candidatos que son bastante competitivos entre sí y que quieren participar en esto. En Santiago ha pasado una cosa buena, hay varios candidatos; hay un concejal que quizás es el que menos conoce el gran público – Juan Mena – también está Sebastián Sichel, Mario Desbordes, Rodrigo Delgado y todos ellos han manifestado la posibilidad de asumir el desafío, pero ninguno quiere ir a una primaria“, profundizó Galilea.

Ante esto, el representante de RN expresó que continuarán los diálogos con sus compañeros de pacto para llegar a un acuerdo, lo que puede implicar que incluso “pueden ir por otras comunas o pueden ser gobernaciones”.

Providencia: el dilema de los Monckeberg para enfrentar a Jaime Bellolio

Un escenario similar se vive en Providencia, donde Chile Vamos trabaja para elegir a quien pueda continuar con la labor de Evelyn Matthei, quien ya anunció que no irá a la reelección.

En el caso de Renovación Nacional, aún no hay acuerdo para definir si son parte de una primaria o no, instancia en la cual ya se inscribió Jaime Bellolio por la UDI, ya que están en conversaciones con los ex ministros Nicolás y Cristián Monckeberg, además de un tercer nombre que aún no sale a la luz.

“Hemos conversado con ambos, en principio ellos están interesados. Hay otro nombre más que no puedo mencionar públicamente todavía, pero ellos (Cristián y Nicolás Monckeberg) nos han señalado un mecanismo distinto de las primarias legales”, sostuvo Galilea.

Consultado sobre si el tercer nombre en cuestión era el de la ex diputada Marcela Sabat, Galilea no quiso entregar mayores detalles y se limitó a responder que “no puedo dar ninguna pista”.

Puente Alto destraba sus nudos

El caso de Puente Alto era bastante particular, ya que además de Karla Rubilar (IND) – que cuenta con el respaldo del alcalde Germán Codina – los nombres de los primos Manuel José y Felipe Ossandón también se sumaron a la discusión, generando no solo una discordia familiar, sino también al interior de RN.

Sin embargo, en las últimas horas salió humo blanco y Manuel José Ossandón Lira, hijo del senador del mismo nombre, comunicó su decisión de bajarse de las primarias, ante la falta de apoyo de su partido y de su propio padre, a lo que sumó las dificultades para enfrentar este proceso.

“Una primaria entre tres candidatos -donde tendría que competir directamente con su primo- generaría un conflicto de mayor envergadura, lo que en estos momentos no aporta en la búsqueda del candidato único del sector”, explicó Ossandón Lira en una declaración pública.

Marcela Cubillos: la candidata del consenso en Las Condes

Las Condes es una de las 20 comunas donde Chile Vamos alcanzó un acuerdo para levantar un candidato de consenso para aparecer en la papeleta de octubre próximo.

El nombre elegido es el de la ex ministra Marcela Cubillos, quien de paso descarta sumarse a una eventual carrera presidencial en el corto plazo, consignó el senador Rodrigo Galilea.

“Marcela Cubillos va a ser la candidata de unidad para la comuna de Las Condes y no tiene pensado ningún otro desafío más que ser una gran alcaldesa para Las Condes. Esperamos que tengamos un gran respaldo ciudadano y el día de mañana respaldará a quien gane las primarias presidenciales de nuestro sector”, sentenció el timonel RN.