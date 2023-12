Vela y Sichel debatieron sobre el proceso constitucional en un nuevo Cazafantasmas

11 de Diciembre de 2023

Contribuciones, narcotráfico, posturas extremas y el cierre del proceso constitucional fueron algunos de los temas conversados en el programa de EL DÍNAMO.

Por El Dínamo

Compartir

En el último capítulo de Cazafantasmas, el programa de EL DÍNAMO en el que los invitados debaten sobre los mitos y verdades de la nueva propuesta constitucional, se reunieron Diego Vela, presidente de Revolución Democrática (RD), y Sebastián Sichel, abogado y ex candidato presidencial.

En este episodio, ambos invitados debatieron sobre las ideas principales que han movido las campañas de las opciones A Favor y En Contra.

¿Se cierra el proceso constitucional?

Para comenzar, Diego Vela, ex presidente de la FEUC y ex asesor de Giorgio Jackson, aseguró que apoyaba la idea de que un triunfo de la opción A Favor hará que el proceso constitucional no se cierre.

“La propuesta actual nos divide, creo que lamentablemente no logramos un resultado que sea amplio, que sea transversal, que creo que es lo que debería buscar una casa común, una propuesta constitucional, y eso hace que este tema se mantenga abierto con quines no se ven reflejados”, aseguró.

Asimismo, Vela mencionó los más de 60 artículos transitorios, los 30 proyectos de ley que mandata, los 10 órganos públicos que busca crear, además de los errores en el texto que ya se han identificado, lo que implicará reformas constitucionales, que, a su juicio, retrasará su implementación.

En esta misma idea, agregó que desde la opción En Contra se ha firmado un compromiso de que no habrá un tercer proceso.

A este punto, Sebastián Sichel retrucó que es una “idea absurda” plantear que las Constituciones son estáticas y cierran procesos sociales. “No podemos estar tonteando a la gente durante dos, tres años, con sus expectativas para después decir somos tan malos que después no avanzamos”, argumentó.

“Es un paso adelante. Es perfecto, por supuesto que no. Al único que he escuchado con esa soberbia es a Fernando Atria muchas veces. Yo no lo creo, sí creo que hay un avance sustantivo en muchas cosas que son relevantes, que permiten avanzar tres pasos para seguir evolucionando constitucionalmente”, complementó el ex ministro de Desarrollo Social.

En este punto, Sichel coincidió en que se cierra la incertidumbre sobre si habrá un eventual nuevo proceso constituyente.

¿La “narco-constitución” o la “Constitución de los ricos”?

Otro punto que se debatió en el último capítulo de Cazafantasmas fue la idea de que esta propuesta de texto constitucional impedirá la persecución y sanción del narcotráfico. Así también, se presentaron sus puntos de vista respecto a la exención al pago de las contribuciones a la primera vivienda, contenida en el texto de la propuesta constitucional

Ante esta afirmación, Sebastián Sichel relató que “el otro día me encontré con eso, haciendo campaña en la feria con eso de la Constitución de los narcos, yo también creo que la seriedad de la conversación tiene que ver con el contexto. Lo que dice el texto para ser justo es que la ley proveerá mecanismos para que los con más altos ingresos paguen. Eso dice la Constitución y por lo tanto hacer una generalización de un precepto super estricto lo que le hace mal es al debate público”.

“Porque yo puedo debatir con todo respeto, Diego, las contribuciones y que podamos estar de acuerdo o desacuerdo, pero que la Constitución hace un mandato general de que paguen menos es una mentira y eso tiene que ver con el debate y la poco seriedad, y lo digo responsablemente, porque creo que también pasó en el debate anterior, cuando se dijo que la Constitución de la Convención permitía el aborto y yo con gente de mi sector levanté la mano. Eso es mentira”, complentó Sichel.

Para finalizar, Diego Vela aseguró que “es muy lamentable de que perdamos la oportunidad de haber construido una Constitución en democracia y que esa propuesta nos refleje a todos. Yo creo que en esto fracasamos en dos procesos. No es algo positivo el que estemos en En Contra. Yo, nosotros, incansablemente, todos los días intenté de ayudar construir un acuerdo y yo soy testigo de cómo las personas de la Comisión de Expertos, las personas que fueron consejeras intentaron llegar a ese acuerdo y tuvimos una pasada de máquina del Partido Republicano que nos cerró la posibilidad de dialogar”.

Puedes ver toda la conversación y los demás capítulos de Cazafantasmas a continuación: