VIDEO – Alessandri se disculpa con diputada Maite Orsini por alusión “al mago” en comisión

2 de Mayo de 2024

El parlamentario UDI aprovechó la discusión de las RUF para disculparse con su par RD.

El diputado UDI Jorge Alessandri se disculpó con su par Maite Orsini (RD) en la comisión unida de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara, donde son parte de la discusión de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), tras un comentario que fue considerado fuera de lugar.

Durante la discusión, Alessandri expresó que “el presidente no es mago, pero va a hacer lo que pueda”, en alusión a la figura del diputado Miguel Angel Calisto y su rol como presidente de la instancia parlamentaria.

Tras la polémica generada por los dichos del legislador gremialista, ya que sus palabras se interpretaron como una burla a la relación entre la diputada Maite Orsini y Jorge Valdivia, debió salir a disculparse.

“En esta comisión participan muchas personas y a veces el presidente no alcanza a ver a todas las personas que están hablando (…) Ante un reclamo de la diputada Orsini yo expresé esa frase”, aseguró Jorge Alessandri.

El diputado UDI agregó en la instancia parlamentaria que “la prensa ha hecho distintas interpretaciones de esto así quiero pedirle disculpas a la diputada Orsini. En realidad, el sentido de esto era que el presidente no era mago, no era brujo, no era médium, para ver a alguien que lo estuvieran tapando, nunca quise llevarlo a la vida personal de alguien de ningún ministro ni diputado, porque eso lo respeto mucho”.

