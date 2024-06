VIDEO – El duro mensaje de Daniela Aránguiz contra Maite Orsini: “Ahora los cachos los tienes tú”

4 de Junio de 2024

La panelista de Sígueme aprovechó el programa para recordar y confesar unas fuertes palabras que le dijo con anterioridad a la parlamentaria.

Todo indica que Maite Orsini y Jorge Valdivia están viviendo un complejo momento como pareja, y Daniela Aránguiz no desaprovechó la oportunidad de poder comentar la situación en televisión.

Hace algunos días los rumores de un posible quiebre entre el ex futbolista y la diputada fueron aumentando, luego que saliera a la luz que ambos dejaron de seguirse en redes sociales.

Tras esto, el abogado de Aránguiz comentó al matinal de Canal 13 las primeras impresiones de su representada.

“La Dani me dice: No les creo nada el tema del término, parece que Jorge y la Maite terminaron. Hay hartos rumores, pero no creo nada”, dijo Claudio Rojas, recordando las palabras de la ex Tierra Brava.

Lo anterior, ya que la ex Mekano afirmó que mientras estaba con el Mago Valdivia llegaron a acuerdos para decir que estaban separados. Todo esto, para ocultar infidelidades del ex seleccionado nacional y proteger a quien en ese entonces era su esposa.

El mensaje que le dedicó Daniela Aránguiz a Maite Orsini

Pese a que Daniela Aránguiz está enfrentando un juicio por injurias y calumnias contra Maite Orsini, la actual panelista de Sígueme aprovechó la pantalla para entregarle un potente mensaje a la actual pareja de su ex.

“Para mí esto es como que me saqué una mochila”, manifestó la ex chica reality con una sonrisa en el rostro.

Junto con esto, recordó unas fuertes palabras que le habría dicho a la parlamentaria con anterioridad.

“Yo una vez le dije: puedes ocupar mis casas, dormir en mi cama y secarte con mis toallas. Pero ahora los cachos los tienes tú”, cerró diciendo Aránguiz a modo de burla.

Las declaraciones de ella y el panel en torno a los rumores que involucran a Valdivia y Orsini fueron emitidos por TV+ en el capítulo de este lunes 3 de junio.