Entre banderas, cánticos y acusaciones de persecución: así se hizo sentir la barra que acompañó a Daniel Jadue en su primer día de formalización

29 de Mayo de 2024

Decenas de simpatizantes del PC, liderados por su timonel Lautaro Carmona, llegaron al Centro de Justicia para apoyar al alcalde de Recoleta. Aunque los militantes mostraban optimismo, el diagnóstico en la interna del partido es duro: en el mejor de los escenarios, Jadue podría quedar con arresto domiciliario mientras se investiga su rol en el caso Farmacias Populares.

“¡Daniel, amigo, el pueblo está contigo!”. Así decía el grito que se podía escuchar cerca del mediodía en la explanada del Centro de Justicia, en Avenida Pedro Montt 1606. Adentro del edificio, en las salas 101 C y 201 C, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago llevaba a cabo la audiencia de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), y otras siete personas en el marco del Caso Farmacias Populares.

“¡Júntense varios para una foto, compañeros! ¡Que se note que somos muchos!”, decía a viva voz segundos antes una militante del Partido Comunista (PC) que conversaba con el ex diputado y ex convencional constituyente Hugo Gutiérrez (PC). A su llamado acudieron unas 60 personas que portaban banderas, lienzos y carteles. En ellos se podían leer mensajes como “Daniel Jadue presidente 2026”, “Gracias, valiente juventud” y “Daniel, el pueblo está con usted”.

Los adherentes del alcalde de Recoleta se reunieron, en su mayoría, cerca de las 08:30 horas en Metro Rondizzoni y caminaron al Centro de Justicia. Foto: EL DÍNAMO.

Entre quienes se acercaron a la foto estuvieron, además de Gutiérrez, el concejal de Recoleta, Fares Jadue (PC) ―la carta del actual jefe comunal para sucederlo en el cargo―, y la diputada Daniela Serrano (PC) que, en su calidad de presidenta de las Juventudes Comunistas, arribó al lugar para “acompañar” al alcalde a “cerrar el capítulo” judicial que lo involucra.

“Lo que esperamos es que se puedan esclarecer, de una vez por todas, todas las acusaciones que han existido contra el alcalde Daniel Jadue, y que él pueda claramente ejercer su derecho a la defensa. Él está tranquilo, ha colaborado con la justicia. Y, por tanto, esperamos que esto pueda tener una celeridad suficiente para dar certezas en un ambiente político de altas disputas”, comentó a EL DÍNAMO la representante del distrito 12 al llegar al Centro de Justicia.

La “vigilia” en apoyo de Daniel Jadue y las ausencias notorias

La mayor parte de los adherentes se habían agolpado a las 08:30 horas en la estación Rondizzoni del Metro de Santiago, esperando el arribo de Daniel Jadue, pues entre los militantes del PC cundía el rumor de que llegaría en el tren subterráneo a la formalización en su contra. Ante la situación, la empresa de transporte subterráneo debió cerrar parcialmente los accesos de la estación.

Tras ello, los adherentes iniciaron una peregrinación con cánticos y lienzos hacia el Centro de Justicia, donde a las 09:00 horas, el alcalde Daniel Jadue bajó del vehículo que lo transportaba. Lo hizo acompañado de su jefa de gabinete, Soledad Concha (PC), y su pareja, la brasilera Anjuli Tostes, que representó a su entorno familiar.

Al ser consultado por la prensa, dijo estar dispuesto a “desmantelar todas las fantasías de la Fiscalía. Todo lo que hemos hecho en Recoleta ha sido sólo en beneficio de todas las vecinas y vecinos”. Pero, además, se mostró emocionado por el “maravilloso” apoyo que recibió en la previa de su formalización.

En paralelo, arribó al edificio de tribunales el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, junto a su equipo de asesores más cercanos y al miembro de la comisión política, Juan Andrés Lagos, que conversaba efusivo con los presentes.

Con convicción, el timonel PC comentaba a EL DÍNAMO que la expectativa del partido era que la formalización sea “un trámite lo más profundo, pero ojalá breve, que despeje rápidamente la inocencia de Daniel Jadue. Esa es nuestra mirada. Nosotros no somos un tribunal, somos un partido, pero el partido tiene una opinión”.

En las inmediaciones del Centro de Justicia se pudo ver, también, al diputado Boris Barrera (PC), la ex consejera constitucional Karen Araya (PC), el ex presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo (PC), integrantes de la comisión política y un grupo de concejales de Recoleta.

Entre los dirigentes del PC que no llegaron estuvieron la secretaria general Bárbara Figueroa (PC), quien viajó a Chillán para participar en el funeral de Eduardo Contreras, la diputada Karol Cariola (PC) y los senadores Daniel Núñez (PC) y Claudia Pascual (PC).

La tesis de la persecución política, el rol del Gobierno y la alusión a Luis Hermosilla

“Jadue inocente, no + persecución” y “Hermosilla impune = justicia corrupta” decían algunas de las pancartas que se instalaron afuera del Centro de Justicia. Y es que dentro del Partido Comunista ha cundido la tesis de que la formalización de Daniel Jadue responde a una maniobra política con fines electorales.

Así lo hicieron ver ocho parlamentarios comunistas que firmaron una declaración que aseguraba que el caso representa, además de una “persecución política y judicial” contra el jefe comunal, “una amenaza potencial contra los principios fundamentales del Estado de Derecho”. La carta, que suscribieron más de 1.500 personas, planteaba a su vez que “las acusaciones no solo son infundadas. También representan un uso indebido de los recursos legales contra una figura política”.

Uno de los que respalda esta tesis es Hugo Gutiérrez. En conversación con EL DÍNAMO, el ex diputado va más allá y sostiene que “todo esto estaba preparado. Todos los abogados habían trabajado antes con Luis Hermosilla, eran conocidos y amigos. Hay una trama en que Hermosilla está involucrado en plenitud. Todo esto fue un montaje organizado por estos abogados a instancias de Hermosilla, y hasta eventualmente de Andrés Chadwick y Sebastián Piñera. Y el Ministerio Público cayó en la treta”.

A juicio de Gutiérrez, con este proceso judicial, los “representantes del modelo neoliberal” buscan “intimidar a cualquier alcalde de Chile que se le ocurra crear una farmacia o una inmobiliaria popular. Es una reacción de la irracionalidad económica para que no haya ningún político que tenga por ocurrencia contradecir las leyes que han puesto para favorecer el modelo en este país”.

La explanada del Centro de Justicia se llenó de carteles en apoyo a Daniel Jadue. Sin embargo, también existieron mensajes en su contra. Foto: EL DÍNAMO.

En este escenario ―reclama el abogado, mientras mira unos de los cientos de flyers en contra de Daniel Jadue que se lanzaron en el sector― el Gobierno ha estado ausente y “ha tomado palco, siguiendo el camino de la senadora Ximena Rincón. Están en un palco en la altura, con la monserga de que ellos no se involucran en nada y son un poder aparte del Poder Judicial. Podrían haber contribuido, en este contexto de persecución, con una voz mucho más contundente. Pero esperar algo de este Gobierno, y particularmente del presidente Boric, es totalmente inútil”.

Al menos en público, Lautaro Carmona discrepa con la postura extendida en el partido. “No seré yo el que no contribuya a que la defensa del punto de vista judicial y jurídico con muestras, con pruebas, con argumentos, sea lo que quede pesando que Daniel es un cuadro político de carácter nacional fuera de lugar”, señala.

“Uno puede llegar a muchas conclusiones y las voy a exponer una vez que parta la comparecencia. Para que no exista de mi parte, como presidente del partido, nada que vaya a ser objeto de una interpretación mañosa de parte de los acusadores y que afecten la defensa jurídica que tendrá Daniel Jadue”, añade consultado por EL DÍNAMO.

El ánimo del PC y los escenarios que podría enfrentar el alcalde Jadue

Pese al entusiasmo y el optimismo en el discurso, en la interna del Partido Comunista ―y también en la Municipalidad de Recoleta― existe preocupación por las medidas cautelares que el tribunal pueda decretar en contra de Daniel Jadue. Y es que, durante la audiencia de este miércoles, la fiscal Giovanna Herrera solicitó aplicar prisión preventiva en contra del alcalde.

La medida, dicen en la tienda, se veía venir, sobre todo luego de que el pasado 17 de abril el jefe comunal no lograra abordar un vuelo que lo llevaría a Venezuela, pues existe una alerta preventiva en su contra. Esta herramienta operó a pesar de que Jadue no tenía arraigo nacional y no había sido formalizado.

Un miembro del entorno cercano a Jadue, que ha conocido de cerca el proceso judicial, comenta a EL DÍNAMO que existe una alta probabilidad de que la jueza de garantía Paulina Moya acepte la solicitud del Ministerio Público. La misma fuente ―que pidió mantener su identidad en reserva― agregó que en el mejor de los casos el jefe comunal podría quedar con arresto domiciliario.

Sea cual sea la cautelar elegida por la magistrado, Jadue no perdería su cargo. Esto porque según la Ley de Orgánica de Municipalidades, si la medida es inferior a los 45 días, “será subrogado en sus funciones por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad, con exclusión del juez de policía local. Sin embargo, previa consulta al concejo, el alcalde podrá designar como subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho orden”.

En tanto, si se extiende por más de 45 días, el concejo municipal deberá elegir entre sus miembros a un alcalde suplente. Este reemplazo no significa una destitución del cargo de jefe comunal, ya que para ello debe existir una sentencia judicial ejecutoriada.

Al salir del Centro de Justicia, Daniel Jadue esbozó críticas a la exposición de la Fiscalía en su contra. AGENCIA UNO.

Respecto a las posibles responsabilidades penales de Daniel Jadue, la tesis que circula en su entorno cercano es que nunca estuvo involucrado directamente en la comisión de delitos. Lo que sí reconocen es que existieron faltas administrativas —que en algunos casos tendrían elementos delictuales— y se las imputan a funcionarios de la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp).

La formalización del alcalde de Recoleta continuará este jueves a partir de las 09:00 horas.