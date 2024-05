VIDEO – “El óptimo es…”: la explicación de Lautaro Carmona a la carta de tres históricos militantes del PC

29 de Mayo de 2024

Consultado por EL DÍNAMO, el presidente del PC abordó el documento donde se solicitó acelerar las reformas del Gobierno y trasladar a la ciudadanía algunas decisiones.

Por Manuel Izquierdo y Juan Pablo Ernst

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, respondió este miércoles a la carta de nueve puntos en que tres históricos militantes solicitaron acelerar lo más posible las reformas del Gobierno, además de trasladar a la ciudadanía algunas de las decisiones en torno a estos temas.

Consultado por EL DÍNAMO en las afueras del Centro de Justicia, donde se llevaba a cabo la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, el máximo dirigente comunista planteó que “si alguien compara los nueve puntos que tiene la carta con lo que son los contenidos de la convocatoria al congreso del partido, va a encontrar un 95% de coincidencias en las formulaciones, que están en el debate, en una discusión sobre la línea política del partido”.

“Seguramente, como son todos ellos militantes de una gran trayectoria, espero que se comprenda que el óptimo es buscar los espacios institucionales, para que otros compañeros y compañeras no se sientan disminuidos de que ellos no hacen una carta y podrían hacerla, lo que no sería contribuyente al tema político de fondo”, añadió Carmona.

Agregó que “más que eso, lo miramos con la madurez que da el tiempo, con la sapiencia de saber que estamos en un momento de elaboración y donde muchas de las formulaciones tienen sentido“.

“Tenemos también conversaciones positivas, amistosas y fraternales, como nos hemos tratado siempre con los tres militantes“, aseveró Lautaro Carmona.

La formalización de Daniel Jadue

Por otra parte, Lautaro Carmona se refirió a la formalización del alcalde Daniel Jadue, acusado por el Ministerio Público de los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal.

“Todos sabemos que formalización no es sentencia, sino que le dan a conocer formalmente cuáles son los cargos por los cuales lo han citado y aparece involucrado”, recalcó al respecto el líder comunista.

Añadió que “tenemos la expectativa que esto sea un trámite, ojalá breve, que despeje rápidamente la inocencia de Daniel Jadue”.

Consultado si cree que hay una persecución política contra Jadue, el presidente del PC indicó que “yo no quisiera decir nada que vaya a recogerse, afectando lo que es el proceso que ya estamos viviendo“.

“No seré yo el que no contribuya a que la defensa del punto de vista judicial y jurídico con muestras, con pruebas, con argumentos, sea lo que quede pesando que Daniel es un cuadro político de carácter nacional fuera de lugar”, manifestó.

“Uno puede llegar a muchas conclusiones y las voy a exponer una vez que parta la comparecencia para que no exista de mi parte, como presidente del partido, nada que vaya a ser objeto de una interpretación mañosa de parte de los acusadores y que afecten la defensa jurídica que tendrá Daniel Jadue”, concluyó Carmona.