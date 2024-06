“Me juzgan…”: el tuit de Daniel Jadue tras quedar en prisión preventiva

3 de Junio de 2024

El mensaje del alcalde ocurrió a solo minutos de conocer la medida cautelar decretada por la jueza Paulina Moya.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, empleó su cuenta en X para confirmar que apelará a la cautelar de prisión preventiva que le decretó este lunes la jueza Paulina Moya.

En el marco de la formalización del jefe comunal por el denominado caso Farmacias Populares, la magistrada del 3° Juzgado de Garantía de Santiago adoptó la medida cautelar más severa, que había sido solicitada por el Ministerio Público.

“Me juzgan por nuestra gestión transformadora“, consignó Jadue, donde agregó que “no hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar“.

“Apelaremos a esta medida desproporcionada“, aseguró el alcalde, lo que fue corroborado por su equipo de abogados.

El jefe comunal dejó el tribunal esposado y escoltado por funcionarios de Gendarmería, quienes lo trasladaron al anexo penitenciario Capitán Yáber.

La decisión de la jueza

Al dar a conocer su decisión sobre las cautelares para el alcalde de Recoleta, la jueza Paulina Moya planteó que “no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna“.

“La libertad de los imputados Jadue y (José Matías) Muñoz resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad“, aseveró la magistrada en su resolución.