Cecilia Morel lideró homenaje a Piñera en Lago Ranco: “No solo hemos sobrevivido, también hemos vuelto a reír”

Actualizado el 6 de Febrero de 2025

Uno de los presentes fue Andrés Chadwick, imputado por la arista Parque Capital, en el marco del Caso Audios, quien destacó la figura de su primo, aseverando que "el país ha sido justo y ha reconocido en la gestión y la personalidad".

Cecilia Morel encabezó la misa en homenaje a Sebastián Piñera a un año de su fallecimiento, que se realizó en la capilla de Bahía Coique, en las cercanías de Futrono, y que contó con la participación de sus familiares y ex colaboradores más cercanos.

En la actividad, que también sirvió para colocar la primera piedra de la capilla que se levantará en Lago Ranco para recordar al ex mandatario, Morel indicó que “solo doy gracias, gracias y gracias por venir, por acompañarnos, por querernos, por apoyarnos. Gracias a ustedes hemos sobrevivido este año. No solo hemos sobrevivido, también hemos vuelto a sonreír”.

Consultado sobre la intención de colocar una estatua de Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución, el ex ministro del Interior indicó a los periodistas que “la Plaza de la Constitución ha quedado establecida como lugar donde se le rinde homenajes a los ex presidentes. Y ahí están don Jorge Alessandri, Salvador Allende, Pedro Aguirre Cerda, don Eduardo Frei. Entonces, sí, más allá de situaciones coyunturales, más pequeñas, hay que mirar con grandeza“.

“Obviamente el presidente Piñera tiene un justo lugar“, agregó Chadwick, precisando que “hizo cosas buenas, cosas muy buenas. Obviamente tuvo, tuvimos errores, sin duda alguna, pero lo que prevalece en la memoria colectiva, y se ha demostrado este año, son las cosas positivas”.

Quien también acompañó a la familia de Sebastián Piñera fue Karla Rubilar, que a la salida del acto en Lago Ranco expresó a la prensa que “la gente valora todo lo que hizo en momentos difíciles para el país: en el terremoto, en el rescate de los mineros, en el estallido social, en la pandemia”.

“La verdad es que eso, de una u otra forma, nos recuerda que nunca se va a olvidar el estadista que fue. El demócrata de primera hora, ese gestor con sentido de solidaridad, de una forma más importante de ser solidario que siendo eficiente. Lo recordamos todos los días, algunos de nosotros a veces no nos convencemos de que ya no está”, sostuvo la ex candidata a alcaldesa de Puente Alto.