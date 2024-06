Mario Desbordes descarta lobby judicial: “No recuerdo haber hecho ninguna gestión, porque no creo que haya sido necesario”

5 de Junio de 2024

En conversación con EL DÍNAMO, el ex ministro de Defensa y actual candidato a alcalde de Santiago asegura que en su rol como timonel de RN debió "colaborar con el Gobierno para que la persona propuesta tenga los votos". Sin embargo, afirma que en la designación de María Teresa Letelier para la Corte Suprema "no hubo ninguna gestión que hacer" debido a su currículum y trayectoria en el Poder Judicial.

La Fiscalía Centro Norte analiza una serie de conversaciones por WhatsApp que sostuvo el ex juez Juan Poblete, indagado por autorizar el espionaje al periodista Mauricio Weibel y a militares que acusaron corrupción dentro del Ejército de Chile. Entre los mensajes, el Ministerio Público detectó chats entre el magistrado y el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), para favorecer el nombramiento de una ministra de la Corte Suprema.

Según publicó Ciper, a través de WhatsApp, Poblete le comentó a Desbordes en marzo de 2021 sobre la posibilidad de que María Teresa Letelier llegara al máximo tribunal. Finalmente, en mayo de 2021, el Senado aprobó por unanimidad la designación de Letelier —a quien el ex juez definió como una mujer de centroderecha “muy dispuesta a trabajar”— como ministra, en reemplazo del fallecido Carlos Aránguiz.

En los mensajes se muestra que Mario Desbordes —quien ya había dejado el Gobierno y se preparaba para ser precandidato presidencial— se abre a apoyar a la abogada. “Estamos hablando con los nuestros”, le dijo a Poblete cinco días antes de que la Cámara Alta visara el nombramiento de la magistrada.

En conversación con EL DÍNAMO, el ex presidente de Renovación Nacional asegura que “aquí no hubo ningún lobby. No hay ninguna intervención mía en la Corte para que a la señora Letelier se le propusiera para la Corte Suprema”.

Desbordes —candidato de Chile Vamos a la alcaldía de Santiago— sostiene que “cuando uno es presidente de un partido, uno tiene que colaborar con el Gobierno cuando ya tomó la decisión de a quién designar, para que los senadores del partido apoyen la designación. Así funcionan los sistemas tripartitos, donde el Poder Judicial propone una quina, el Ejecutivo selecciona una persona y manda ese nombre al Senado. En ese momento, la labor de un presidente y ex presidente de partido es colaborar con el Gobierno para que la persona propuesta tenga los votos”.

En ese sentido, afirma que “en este caso puntual, no hubo ninguna gestión que hacer. María Teresa Letelier no necesitaba gestión de nadie, porque su currículum y su larga trayectoria en el Poder Judicial hablaban por sí solos. Esto fue hace tres años… algunas veces me tocó, como presidente de partido, hablar con los senadores para que apoyáramos una propuesta de Gobierno. Claro, es parte del trabajo. Pero en este caso, no recuerdo haber hecho ninguna gestión, porque no creo que haya sido necesario. Cuando una persona viene con ese nivel de apoyo en la Corte, el Ejecutivo tiene la decisión tomada y gana por unanimidad. No creo que fuera necesario”.

“Pero si hubiese tenido que hacerlo, como presidente o ex presidente del partido, habría tenido que hacerlo. No tengo problemas en decirlo, porque no tiene ninguna cosa extraña, nada oculto, nada raro. Al revés, es la pega, es la labor que debe hacer un liderazgo político en estos procesos tripartitos. Esto es lo normal, y se hace encima de la mesa. Entonces, no hay absolutamente ningún reproche, ni ético ni jurídico”, insiste Mario Desbordes.

El rol de la diputada Sofía Cid (ind-RN): “Son relaciones institucionales”

En una de las conversaciones publicadas por Ciper se muestra que el ex timonel de RN le compartió el contacto de la diputada del distrito 4, Sofía Cid (ind-RN). “Cómo está. Feliz de haber sacado adelante a la Ministra, una gran mujer. Yo deseo expresarle mi enorme gratitud de haber acogido mi propuesta, haberla hecho suya y obtener su nombramiento de forma impecable. Un tremendo abrazo y muchas gracias. Ayer se contactó conmigo doña Sofía y quedó de ayudarme. Gracias, también, por eso”, le escribió el juez Poblete a Mario Desbordes en mayo de 2021.

Al respecto, el candidato a alcalde de Santiago señala que “el señor Poblete era presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Y la diputada Cid es diputada por Copiapó. Si no me equivoco, en ese momento, lo que se intentó hacer era gestionar el nuevo edificio de los tribunales de Copiapó”.

“Es normal que existan estas relaciones institucionales, no personales. La diputada Cid no es abogada, no tramita en la Corte, no tiene familiares abogados. Son relaciones institucionales donde se hace un trabajo conjunto entre los poderes del Estado. Hay una relación cordial, de saludarse, de ver cómo ayudarse. Son relaciones institucionales entre autoridades”, explica.

“La diputada Cid no es abogada, no tramita en la Corte, no tiene familiares abogados. Son relaciones institucionales donde se hace un trabajo conjunto entre los poderes del Estado”, dice Desbordes. AGENCIA UNO / ARCHIVO.

Mario Desbordes cuestiona a Irací Hassler (PC): “Me llama la atención la reacción inmediata de una alcaldesa asustada”

Mario Desbordes comenta que “se puso un manto de sospecha sobre una cuestión que no tiene nada de raro, extraño u oculto. Yo no le quiero atribuir una razón a esto. Prefiero pensar que el medio electrónico ha tenido un error en la mirada que hace del proceso al que alude”.

Sin embargo, para el ex ministro, su presunto lobby judicial puede ser utilizado políticamente en el marco de su postulación a la Municipalidad de Santiago. “A mí me llama la atención que ni 10 minutos después de que se publicara el reportaje, los concejales del Partido Comunista ya estaban tuiteando. Me dicen que Irací Hassler acaba de aludir a esto”, expresa.

“Me llama un poco la atención la reacción inmediata, veloz, de una alcaldesa que está asustada porque va a perder. Eso me llama la atención. ¿Será coincidencia? No sé, a lo mejor es coincidencia”, plantea.

En ese sentido, Desbordes dice estar tranquilo y esperar que la carrera municipal sea “limpia y sin descalificaciones”. “No dudo que mañana alguien dirá que cuando era carabinero asesinaba osos panda, o que cuando era ministro de Defensa mandaba a descuartizar mapaches. Pero yo estoy tranquilo, porque en este caso no hay ningún reproche”, sentencia el candidato.