El círculo de hierro de Rodolfo Carter y los movimientos para posicionarlo como un liderazgo presidencial en Chile Vamos

12 de Junio de 2024

Tras el triunfo de Daniel Reyes (ind-UDI) en las primarias, el alcalde de La Florida transparentó su intención de llegar a La Moneda. Para eso, en silencio, ha sostenido encuentros con líderes de opinión y ha convocado a un círculo de confianza, con quien diseña su futura campaña.

Compartir

“Una vez que yo termine mi trabajo en diciembre, voy a competir en la primaria de Chile Vamos, le voy a ganar a Evelyn Matthei”, sostuvo este martes el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (ind), en entrevista con Radio Agricultura. Aunque era primera vez que lo explicitaba, el tema presidencial ya se había vuelto recurrente para el jefe comunal, que dejó la UDI en 2014.

El domingo pasado, durante los comicios, Carter ya había asegurado que “ser candidato presidencial es una opción real […]. quiero ser parte del proceso de reconstrucción de Chile después que termine el Gobierno del presidente Boric […]. Es una opción, la otra también evidentemente es el Congreso”.

En la conversación radial, el alcalde precisó que “esto no es un tema personal. No se trata de Evelyn Matthei, ni de José Antonio Kast, ni de mí, ni de Johannes Kaiser, ni de Ximena Rincón. Lo que se requiere es una primaria amplia, con la mayor cantidad de participación, con la mayor cantidad de ideas. Porque después de que se resuelva el debate presidencial, vamos a tener que reconstruir Chile, poner de pie de nuevo a Chile”.

Según cercanos al jefe comunal ―abogado de profesión―, fue el triunfo de Daniel Reyes (ind-UDI) en las primarias de La Florida, con 13.426 votos, el que terminó por sellar su aspiración a La Moneda. En primer lugar, porque dejó a alguien de sus filas muy bien aspectado para sucederlo en la municipalidad, y, en segundo lugar, porque tomó los sufragios en favor de Reyes ―que superaron al total de la primaria oficialista― como un respaldo a su gestión, que comenzó en 2011.

Rodolfo Carter interpretó el triunfo de Daniel Reyes en las primarias de La Florida como un respaldo a su gestión municipal. AGENCIA UNO.

Reuniones, comidas y asesorías comunicacionales: los movimientos de Rodolfo Carter en las sombras

En 2017, ya en su segundo periodo como alcalde de La Florida, Rodolfo Carter contrató los servicios de la agencia Vanguardia Comunicación, que lidera el periodista Juan Cristóbal Villalobos. Desde ese momento, la principal labor de Villalobos ha sido posicionar al jefe comunal como una figura pública nacional, sacándolo de lo puramente local.

Para ello, primero optó por visibilizar a Carter como un referente en materia de seguridad y combate al narcotráfico ante los medios. Así, por ejemplo, a inicios de 2023 fue el mismo alcalde quien lideró la demolición de casas con ampliaciones irregulares en la comuna, y quien, en más de una oportunidad, arengó a las tropas policiales frente a la prensa.

Luego, en diciembre de 2023, el jefe comunal creó el Batallón de Protección Ciudadana, liderado por la general en retiro de Carabineros, Berta Robles. La iniciativa, que reúne a ex uniformados, comenzó a funcionar recién en marzo pasado, y aún no está 100% operativa.

Otro tema en el que han buscado potenciar a Rodolfo Carter es en economía, que el actual alcalde identifica como el segundo problema principal a resolver en Chile.

Pero junto con el posicionamiento público, otra misión de Juan Cristóbal Villalobos ha sido relacionar a Carter con expertos, líderes de opinión y columnistas. De esta manera, el alcalde ha sostenido encuentros con analistas políticos como Eugenio Tironi, Max Colodro, Eugenio Guzmán, Pablo Ortúzar ―con quien ha conversado sobre crimen organizado―, Claudio Alvarado y Pablo Halpern.

Asesorado por el periodista Juan Cristóbal Villalobos, Carter ha sostenido una serie de encuentros con expertos y analistas de distintos ámbitos. AGENCIA UNO / ARCHIVO.

En materia internacional, se ha reunido con el ex embajador David Gallagher y el diplomático y Premio Nacional de Ciencias Sociales, José Rodríguez Elizondo ―con quien conversó sobre la relación entre Chile y Perú―. A nivel empresarial, en tanto, ha tendido redes con el ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, y con el fundador de Cencosud, Horst Paulmann.

Además, para temáticas urbanas, se ha relacionado con el actual candidato a alcalde de Viña del Mar, el arquitecto Iván Poduje (ind), y el doctor en urbanismo Marcial Echenique. En lo relativo a la salud, antes de que la campaña de Matthei tomara forma, Carter también había hecho lazos con la ex subsecretaria Paula Daza.

Villalobos ha hecho de nexo, también, para una serie de comidas realizadas en el sector oriente de Santiago, en la casa de un empresario de origen italiano. Fuentes consultadas por EL DÍNAMO comentan que a esas citas ―en las que se han compartido sándwiches y vino― han asistido vecinos del sector para escuchar al alcalde de La Florida en temas como seguridad y economía. El objetivo estas instancias ―dicen desde el entorno de Rodolfo Carter― es acercarlo a la élite social, un segmento que aún lo percibe como lejano.

El núcleo político duro con el que diseña su plataforma presidencial

Aunque en el mundo político definen a Rodolfo Carter como una especie de “llanero solitario”, en los últimos años ha logrado consolidar un círculo de confianza, con el que desde 2023 se ha sentado a delinear su futura aventura presidencial.

El núcleo duro lo integra, en primer lugar, la ex vocera de Gobierno, Cecilia Pérez (RN). Pérez conoció a Carter en 2000, cuando ambos fueron elegidos como concejales en La Florida, cargo que compartieron hasta 2011. Ese año, sus caminos se separaron: la militante de RN partió al Gobierno y su par ―entonces miembro de la UDI― asumió como alcalde interino tras la renuncia de Jorge Gajardo (PS) por razones de salud.

El 10 de octubre de 2023, luego de un paso por el Consejo Constitucional ―donde asesoró a la consejera Ivonne Mangelsdorff (RN)―, Cecilia Pérez volvió a la Municipalidad de La Florida, pero esta vez como coordinadora del gabinete del jefe comunal. La ex ministra fue contratada a honorarios por un sueldo que bordea los $4,5 millones.

Otro miembro del staff directo de Carter es el ex diputado Camilo Morán (RN), quien desde enero de 2024 se desempeña como asistente de la coordinadora del gabinete alcaldicio. Entre sus labores están elaborar informes semanales, vincular al gabinete con la administración municipal y asesorar directamente a Cecilia Pérez. Por ese trabajo, recibe honorarios cercanos a los $3,8 millones.

Morán ―administrador público de 34 años― fue elegido concejal de Lo Prado en 2016, y en 2018 comenzó a trabajar como asesor del Ministerio Secretaría General de Gobierno, entonces liderado por Pérez. En paralelo, coordinó la campaña parlamentaria de Mario Desbordes (RN) y luego, en 2020, RN lo eligió para reemplazarlo en su escaño de diputado cuando fue designado ministro de Defensa. Un año después, postuló en el mismo distrito y no resultó electo.

Cecilia Pérez, Camilo Morán y Daniel Reyes integran el círculo de hierro del “candidato Carter”. AGENCIA UNO / ARCHIVO.

A ellos se suma el triunfador de las primarias municipales de Chile Vamos en La Florida, el independiente Daniel Reyes (ind-UDI). El “delfín” de Rodolfo Carter llegó a trabajar al municipio en octubre de 2011, y ha pasado por distintos cargos, como administrador municipal, secretario comunal de planificación y director jurídico.

El núcleo de hierro del “candidato Carter” lo integran, también, su hermano, el diputado Álvaro Carter (UDI), el militante RN y panelista de Sin Filtros, Francisco Orrego, y la senadora María José Gatica (RN). Con esta última, el alcalde se reunió la semana pasada en su oficina del Congreso. La parlamentaria posteó imágenes del encuentro en Instagram, acompañadas del texto: “Chile necesita volver al orden y al progreso. Me reuní con Rodolfo Carter para hablar de futuro y de los desafíos que nuestro país debe enfrentar en los próximos años”.

La semana pasada, la senadora María José Gatica (RN) recibió al alcalde de La Florida en el Senado. Foto: @gaticabertin.

Y este martes, en La Segunda, Gatica publicó una columna titulada “Ojo con la presidencial”. En el escrito no nombró al jefe comunal. Sin embargo, apuntando directamente a las cúpulas de Chile Vamos, señaló que “sea por vínculos empresariales o familiares, quién sabe, la fronda se reúne en las faldas de un cerro y decide quién es candidato, dónde hay primarias y dónde no las hay”.

Un cercano a Rodolfo Carter asegura a EL DÍNAMO que, actualmente, tras el triunfo de Reyes en los comicios, el alcalde está diseñando junto a su equipo una estrategia que le permita tener “vuelo propio” y desplegarse por el país. Para ello, han barajado alternativas que van desde la creación de un centro de estudios y la fundación de un movimiento o partido político.

La misma fuente agrega que el proceso todavía está “muy en pañales”, pues hasta diciembre Carter estará enfocado casi exclusivamente en su trabajo municipal. “Tiene un concejo súper duro, que es de oposición a él, entonces tiene que concentrarse en su pega“, dice otro asesor del alcalde.

Los guiños al Partido Republicano, la tensión con la UDI y los acercamientos con Longueira

Rodolfo Carter conoció a José Antonio Kast (Rep) en los ’90 mientras estudiaba Derecho en la Universidad Católica a través de un hermano del líder republicano. Desde ahí en adelante, comenzaron a generar una relación de cercanía que ha tenido altos y bajos.

En los últimos meses, ese vínculo se ha vuelto a estrechar. El pasado 16 de mayo, Kast fue uno de los oradores principales de un acto de campaña de Daniel Reyes en La Florida. En la instancia, elogió el trabajo del actual jefe comunal y entregó su apoyo a Reyes. “Lo esencial es que la línea que ha instaurado Rodolfo Carter en La Florida continúe. Rodolfo nos está diciendo que Daniel va a seguir esa línea. No arriesguemos lo que ya hemos conquistado”, expresó el fundador del Partido Republicano.

Pero, además, se abrió a tener una primaria con otras figuras presidenciales del sector. “Aquí hay un precandidato, bueno, habemos dos, por qué no. Si además dentro del sector tenemos que crecer, no hay drama en definir en una primaria, porque vamos a llegar a más personas. No le veo drama a hacer una primaria en una comuna o a nivel de país”, sostuvo José Antonio Kast en el evento.

Carter, por su parte, ha salido públicamente a apoyar a candidatos del Partido Republicano, entre los que se encuentran la carta para el sillón municipal de Recoleta, Ruth Hurtado (Rep), y la postulante al Gobierno Metropolitano, Macarena Santelices (Rep). Esto, en desmedro de los nombres que ha presentado Chile Vamos.

Entrevistado por Ex-Ante, el alcalde de La Florida se refirió a su relación con Kast. Al respecto, planteó que “los dos entendemos que el esfuerzo que hay que hacer después de los cuatro años de este desastre de gobierno, va a requerir la ayuda de todos […]. Ahora, yo no soy republicano ni estoy de acuerdo con todas las cosas en que cree José Antonio”.

“Las diferencias principales con José Antonio tienen que ver con una mirada un poco más conservadora del mundo. Yo creo que Chile hoy día es tan multicolor que es contrario a las leyes de la física pretender construir un país de un solo color. Hoy día el eje que tiene que gobernar Chile es la libertad y el respeto por los demás, la libertad para emprender, la libertad para vivir”, agregó.

La cercanía entre José Antonio Kast y Rodolfo Carter se remonta a los ’90, cuando el jefe comunal estudiaba Derecho en la Universidad Católica. AGENCIA UNO / ARCHIVO.

Con el Partido de la Gente (PDG) también han existido acercamientos. De hecho, en diciembre de 2022 el alcalde viajó a Orlando, Estados Unidos, para encontrarse con Franco Parisi (PDG). En esa cita, el fundador del PDG lo invitó a su colectividad y a ser parte de una primaria cerrada. La autoridad comunal le habría contestado que su interés está en Chile Vamos. Parisi le habría respondido que, en caso de pasar a segunda vuelta, tendría un cupo asegurado en su gobierno.

Una situación distinta es la que vive el jefe comunal con su ex partido, la UDI. Esta semana, tras las primarias, Carter esbozó en CNN Chile Radio duras críticas a su secretaria general, María José Hoffmann, con quien hasta 2023 era bastante cercano. “Conversamos con Javier Macaya, que fue muy amable, porque él es así. Y de repente se abre la puerta y entra la secretaria general con un perro en brazos. Mira a Daniel y dice ah, tú eres el candidato de Carter, el que no conoce nadie. Y cerró la puerta”, relató.

Sin aludir a ese asunto, el senador y líder gremialista, Javier Macaya, afirmó que las primarias “tienen que ser firmadas por los partidos de la coalición en la que van. En este caso, por Chile Vamos. Por todos, unánimemente […]. Para la presidencial falta mucho tiempo […]. Nos parece alejado de la buena política que queremos hacer estar discutiendo cupos en peleas por la prensa, en generar conflictos artificiales donde no existen quizás para levantar otras intenciones”.

Hoffmann, en tanto, cuestionó en Radio Cooperativa que “es bien curioso, porque el día en que se lanza el alcalde Carter, lo hace de una manera tan extraña, como pateando la puerta […]. El alcalde Carter tiene todo el derecho a tener aspiraciones presidenciales. Pero que no lo haga de esta forma, pateando la puerta. Porque más allá de los cariños y las lealtades, esto tiene que ver con quién marca en las encuestas, y nosotros tenemos una candidata, que es Evelyn Matthei y es la más competitiva”.

A esos cuestionamientos se unen las dudas del sector de apoyar a un candidato independiente, en caso de triunfar en una primaria. Esto, sobre todo tras la experiencia de la derrota de Sebastián Sichel (ind) en la primera vuelta presidencial de 2021, una situación que en Chile Vamos esperan no repetir.

Dentro del gremialismo, uno de los principales aliados de Rodolfo Carter es el ex parlamentario y ex ministro Pablo Longueira (UDI), con quien ―según cercanos― mantiene un contacto constante. Longueira es un nombre influyente de la vieja guardia de la UDI, sector que podría volver a tomar las riendas del partido a partir de diciembre, dejando abierta la cancha a Carter para competir en primarias de Chile Vamos. Contactado por EL DÍNAMO, el ex candidato presidencial declinó hablar sobre su vínculo con el alcalde de La Florida.

Donde el nombre del jefe comunal concita mayores simpatías es en Renovación Nacional. Además de Pérez, Morán, Orrego y Gatica, en la colectividad que preside Rodrigo Galilea (RN) hay figuras que respaldan la posibilidad de incluirlo en las elecciones del sector. Incluso, van más allá: en caso de que sea derrotado en esos comicios o decida no postular a la Presidencia, el partido estaría dispuesto a cederle el cupo senatorial de Valparaíso ―su ciudad natal―, tomando la posta del senador Francisco Chahuán (RN).