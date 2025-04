Un casino, botillería y discoteque: así era la megatoma de San Felipe que fue desalojada

Actualizado el 3 de Abril de 2025

El coronel Mauricio Guzmán Yuri, de la Prefectura Aconcagua de Carabineros, explicó que el desalojo enfrentó barricadas, pero tras una conversación con los involucrados, se llevó a cabo sin registrar detenidos o lesionados.

La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y Carabineros concretaron el desalojo de la cuadrícula 11 de la megatoma Yevide de San Felipe, lo que involucró la salida de cerca de 600 personas, los que instalaron barricadas para evitar su expulsión.

La megatoma, ubicada en las cercanías de San Felipe, está integrada en su mayoría por personas de nacionalidad extranjera, los que tenían en el lugar botillerías, un casino e incluso una discoteca.

Esto hizo que a principios de marzo, la policía ingresara a la zona y decomisara gran cantidad de alcohol, dejando un saldo de nueve detenidos.

El terreno donde se levantan las viviendas es propiedad de Esval, la empresa San Bartolomé y a la concesionaria de la ruta CH-60.

“La verdad es que se trabajó con bastante calma, prudencia. Hasta el día de ayer ya estábamos con los últimos detalles. Procedimos el día de hoy, hubo agentes de diálogo, los cuales claramente tuvieron una intervención importante, ya que la función principal es conversar con las personas, hacerles entender que esto es una resolución judicial y que había que hacerla, que cumplirla”, indicó el oficial de Carabineros.

Uno de los afectados por el desalojo de parte de megatoma de San Felipe indicó a la prensa que “tengo ocho años aquí, tengo carnet hace un año y cuando quiero hacer trámites no quieren hacer nada para mí. Por eso yo vine para acá, porque no me quieren apoyar a mí. Siempre dicen que nos van a ayudar, pero yo llevo años aquí y nadie ha luchado por mí”.