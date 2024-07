Multas por no votar: el punto que quebró la negociación entre la oposición y el Gobierno por el sufragio en dos días

15 de Julio de 2024

El anuncio del veto presidencial por parte de Elizalde no calmó las aguas en Chile Vamos, donde acusaron al Ejecutivo de "hacer trampa" y buscar un eventual fraude con el anuncio.

Compartir

“Hemos decidido que como Gobierno vamos a vetar esta iniciativa. El detalle técnico lo vamos a entregar una vez que se haya realizado el estudio correspondiente”, fueron las palabras del ministro secretario general de la Presidencia, Alvaro Elizalde, luego que el Senado rechazara -por falta de quórum -el informe de la Comisión Mixta que reponía las multas al voto obligatorio en el proyecto de sufragio en dos días.

Sin embargo, las palabras de Elizalde no sirvieron para calmar las aguas en la oposición, ya que desde Chile Vamos acusaron derechamente al Gobierno de “hacer trampa” y de buscar un eventual fraude.

Esto, ya que el veto presidencial a la iniciativa consideraría cambiar la palabra “electores” por “ciudadanos”, lo que desde la derecha es vista como una jugada del Ejecutivo para evitar que la población migrante que puede votar les entregue su apoyo.

En un punto de prensa, el diputado Juan Antonio Coloma, jefe de la bancada UDI, planteó que “cambiar las reglas del juego al estilo venezolano o nicaragüense, cuando faltando tres meses para la elección, pretende en la práctica modificar el voto obligatorio por conveniencia electoral”.

El legislador fue claro en calificar la situación como “sumamente grave” y de paso sentenció un eventual diálogo con el Gobierno por el sufragio en dos días.

“Se pretende cambiar las reglas del juego faltando tres meses para una elección con un evidente ánimo de hacer trampa”, indicó Coloma, quien aseguró que se pretende “evitar que decenas de miles de personas queden sujetos a la obligatoriedad del voto, pese a la existencia de una norma constitucional expresa en el artículo 15 que señala que el voto es obligatorio para todas aquellas personas que tenemos derecho a sufragio“.

El ultimátum UDI y la posición conciliadora de la DC

Ante esto, desde la UDI hicieron un llamado a La Moneda “a enmendar el rumbo y a volver al cuidado del Estado de derecho. Cambiar las reglas del juego en pleno proceso electoral, lo único que significa es que estamos frente a una trampa o eventual fraude que está ocurriendo a vista y paciencia del Ejecutivo y con complicidad, evidentemente, desde el Palacio de La Moneda“.

Una postura más conciliadora mostró la Democracia Cristiana que, a través de Alberto Undurraga, se sumó a las críticas al oficialismo por no apoyar a rajatabla la reposición de la multa en caso de no votar, pero respaldó el veto anunciado por Elizalde.

“Creemos que el voto obligatorio le hace bien a la democracia. Cuando hay voto voluntario, los sectores más pobres votan menos, entonces, quedan subrepresentados los sectores más pobres. Eso no le hace bien a la democracia, y es por esta razón, que consideramos que la obligatoriedad va en el sentido correcto, porque una obligación sin sanción no es obligación. Entonces, es bueno que haya multa”, expresó en entrevista con CNN Chile.

Feriado irrenunciable y posible ida al TC: la nueva arista que se abre

En este escenario, se abrió un nuevo flanco que deberá hacer frente el veto presidencial anunciado por el Gobierno: la propuesta para reponer el feriado irrenunciable en los días de votaciones.

La medida fue solicitada por los diputados Juan Santana (PS), Luis Cuello (PC), Camila Musante (IND-PPD), Andrés Giordano (FA), quienes se reunieron con Alvaro Elizalde para promocionar la iniciativa y de paso hacer una advertencia al Gobierno.

Esto, ya que si han mostrado su apoyo al veto presidencial, haciendo énfasis en la importancia de mantener la sanción y el voto obligatorio, con un monto que no supere las 2 UTM, dejaron ver que recurrirán al Tribunal Constitucional en caso que no se reponga el feriado irrenunciable.

“Independiente de la posición que se tenga sobre el voto obligatorio, o las multas, es efectivo que Chile avanza decididamente en la construcción de una institucionalidad que facilite el voto obligatorio con inscripción automática. Pero no puede ser que las y los trabajadores pierdan derechos que han sido conseguidos por la vía del tripartismo, de la negociación colectiva y que han sido incluidos en nuestra actual legislación. No parece razonable que algunos parlamentarios de oposición, literalmente, se hayan avivado y hayan pretendido incorporar normas que, precisamente, vulneran el principio de no regresividad de los derechos sociales y, en particular, de los derechos laborales”, concluyó el diputado Andres Giordano (FA).