Presidente Boric reafirmó su decisión de no reconocer el triunfo de Maduro en Venezuela

3 de Agosto de 2024

El presidente Gabriel Boric recibió en La Moneda al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, tras lo cual reiteró que no reconocerá el triunfo de Maduro.

Compartir

El presidente Gabriel Boric ratificó este sábado su decisión de no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones realizadas el pasado 28 de julio en Venezuela.

Así lo manifestó el mandatario chileno tras recibir esta mañana en La Moneda al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, a quien el gobierno venezolano expulsó de ese país junto al resto del personal diplomático, luego de que Chile no reconoció el triunfo del líder del chavismo.

En lo concreto, Boric manifestó que esperará que organismos internacionales independientes verifiquen los resultados de los comicios antes de tomar una decisión al respecto.

Boric: “No reconocemos el triunfo de Maduro”

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado confirmó que “recibí en La Moneda al canciller Alberto van Klaveren y al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien arribó hoy a nuestro país junto al personal diplomático, luego de la intempestiva e injustificada expulsión“.

Luego confirmó que “mantenemos nuestra posición: no reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes“.

“Además hacemos un llamado a respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia“, concluyó el mensaje del presidente Gabriel Boric.