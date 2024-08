El “control de daños” de la disidencia PC para separarse de la defensa de Lautaro Carmona al régimen de Venezuela

27 de Agosto de 2024

La declaración de la directiva del PC, y en especial de Lautaro Carmona, de no tildar de "dictadura" a Venezuela, provocó una serie de consecuencias que han tenido como principales damnificados su representación parlamentaria y municipal.

Compartir

Las palabras de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, respecto al régimen de Nicolás Maduro y su rechazo a tildar a Venezuela como “dictadura”, a lo que se sumó la resolución de la Comisión Política del PC en esa misma línea, provocaron un verdadero dolor de cabeza en los sectores menos dogmáticos de la colectividad.

“Yo no puedo apurarme en definir una dictadura si conozco que hay separación de poderes. Unos dicen no, los poderes no están separados. Bueno, no sé en Chile si están separados o no, digamos (…) Yo no soy el árbitro de Venezuela. Es una lectura distinta que hacemos con respeto”, fueron las declaraciones de Carmona en Estado Nacional de TVN.

La distancia tomada por el PC respecto a la postura oficial de La Moneda sobre considerar las pasadas elecciones presidenciales venezolanas como “un fraude” y “una dictadura” lo que se vive en dicho país, ha tenido como principales damnificados a varias personalidades de la tienda que se han cuadrado con lo expresado por Gabriel Boric.

La censura a la mesa de la Cámara dirigida por Karol Cariola

El caso más notable es la de la diputada Karol Cariola, ya que su par Johannes Kaiser ingresó una moción para censurar la mesa de la Cámara Baja que es dirigida por la militante comunista.

“Tengo entendido que Karol Cariola es una militante disciplinada del Partido Comunista. Esto no es algo personal contra ella Cariola, de ninguna manera. Pero después de las declaraciones de Lautaro Carmona respecto de Venezuela, se hace insostenible que la Cámara de Diputados tenga un representante del Partido Comunista en la textura. O somos o no somos en materia de convicción democrática”, acusó Kaiser, quien paradójicamente es defensor del golpe de Estado de 1973 y la posterior dictadura de Augusto Pinochet.

En esta línea, el parlamentario recalcó que la única forma en que retire su moción es que Cariola renuncie a su militancia, además de ir un paso más allá y pedir la salida del Gabinete de todos los ministros del PC, como Camila Vallejo (Segegob), Nicolás Cataldo (Educación) y Jeannette Jara (Trabajo).

Desde la Cámara de Diputados apuntaron que se trata de una situación inédita, ya que sería la primera vez que se pide la censura de la mesa por actos y palabras que nada tienen que ver con la Corporación o incluso con el Congreso Nacional.

“El reglamento de nuestra corporación establece que las censuras son por actos imputables a la mesa, a sus miembros. En este caso, no hay ningún acto que sea imputable a ninguno de los tres miembros de la mesa, sino a un tercero ajeno a ella e incluso ajeno a este Congreso Nacional”, explicó el vicepresidente Gaspar Rivas (IND).

Irací Hassler toma distancia del PC y Venezuela en medio de la campaña municipal

Quién también se alejó de lo expresado por el Comité Político del Partido Comunista y su presidente fue Irací Hassler, que está en medio de una dura batalla electoral para mantenerse como alcaldesa de Santiago y que tiene como principal contrincante al ex ministro Mario Desbordes (RN).

La jefa comunal fue clara en recalcar que “comparto y respaldo las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric Font, que ha tenido un liderazgo clave en materia internacional y particularmente respecto de la situación venezolana”.

“Me parece fundamental señalar nuevamente que aquí hay un proceso que no ha transparentado justamente su procedimiento y, por tanto, que no se puede validar”, agregó Hassler.

Una mirada más conciliadora mostró la diputada Alejandra Placencia, que en entrevista con CNN Chile, defendió que el Comité Político instara a transparentar el proceso eleccionario vivido en Venezuela.

“Hasta acá hemos sido claros sobre no validar ese proceso. Porque una de las exigencias a las que nosotros nos sumamos era que hubiera transparencia de las actas. Eso no ha ocurrido hasta ahora“, precisó Placencia, que añadió que “hasta ahora lo que se ha hecho es respaldar la posición del presidente (Boric)“.