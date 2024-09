Boric defiende sus dichos contra Hermosilla: “Me alegro que una persona que se creía poderosa enfrente la justicia”

2 de Septiembre de 2024

“La gente está cansada de que hay algunos que se les trata o que se les ha tratado históricamente con una mano distinta cuando les toca enfrentar a la justicia, de las famosas clases de ética", sentenció.

El presidente Gabriel Boric salió al paso de los cuestionamientos recibidos desde la oposición por sus dichos, luego que se concretara la prisión preventiva del abogado Luis Hermosilla, investigado en el llamado caso Audios.

Boric expresó el pasado 27 de agosto que “acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla”.

“No puede haber ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos, así que qué bueno que los que se creían poderosos vaya también a la cárcel”, agregó el jefe de Estado.

Ante las críticas recibidas por esta postura, el presidente Gabriel Boric recalcó que “yo me alegro de una persona que se creía poderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona. Y en eso no me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar”.

“No tengo ninguna duda de dónde estoy, por el respeto de las instituciones y porque toda persona que se enfrente a la justicia se enfrente en las mismas condiciones que lo haría cualquier chileno, sin ningún tipo de privilegio”, indicó Boric.

En esta línea, dejó en claro que “jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso. Jamás he hablado con un juez para decirle actúe de tal o cual manera, ni pública ni privadamente. Acá lo que yo manifesté y reitero es que hay un señor que se creía todopoderoso, que podía actuar con impunidad, reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos que hoy día enfrenta a la justicia como corresponde en Chile”.

