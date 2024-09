“Que respeten estos rotos de mier…”: revelan los chats de Luis Hermosilla con el empresario Álvaro Jalaff durante el estallido social

2 de Septiembre de 2024

El empresario comentó con el abogado lo que ocurría en las calles en ese entonces, donde también criticó el actuar del Gobierno.

Un nuevo reportaje de Ciper dio cuenta de las conversaciones que mantuvo Luis Hermosilla con el empresario Álvaro Jalaff durante la jornada del 18 de octubre de 2019, día en que se inició el estallido social.

“Hola hermano. Qué cagada. Te extraño“, fue el mensaje de Jalaff con el que se inició la conversación entre ambos en ese entonces. El abogado, por su parte, le respondió que había aterrizado desde La Araucanía.

El empresario quiso ponerlo al día, dando cuenta de lo que ocurría en las calles de Santiago ese viernes y apuntó a las medidas que debiera tomar el ministro Andrés Chadwick, quien era muy cercano a ambos.

“Está la zorra. En patio todos acuartelados. Dime en qué podemos apoyar. Qué onda nuestro amigo / Debe poner mano dura de verdad / Trump way / No se ven los milicos. No entiendo donde andan los militares no entiendo. Tenemos que llenar de militares. Esto es todo Chile. Esto en mi mall de Rancagua. Deben decretar emergencia nacional y toque de queda nacional (sic)”, escribió.

Posteriormente, Álvaro Jalaff volvió a escribirle a Luis Hermosilla, asegurando que “acabo de hablar con los CEO de Falabella, Cencosud, Walmart todos muy preocupados por el alejamiento del Gobierno. No existe comunicación ni apoyo“.

“A través de unidad de inteligencia de los retailers y malls, se dice que se viene fuerte en comunas que no están siendo protegidas los saqueos. Nosotros ya hemos tomado medidas pero la cosa está muy complicada. Toque de queda debe ser con luz”, agregó.

El abogado, por su parte, le respondió indicando que desde el Gobierno están preocupados de asegurar el abastecimiento. “Puedo ayudar con mi red. Lo que quieran. Pero entre todos hemos compartido inteligencia y lo que viene es peor. Y no se da abasto. Necesitamos 10.000 FF.AA. Según cálculo preliminar”, respondió Jalaff.

“Mi propio ejército”

La conversación entre Álvaro Jalaff y Luis Hermosilla continuó el 20 de octubre de 2019, durante la tercera jornada del estallido social. Ahí, el primero señaló que “estoy armando mi propio ejército. 500 efectivos. Hermano. Necesitamos mano dura. Que respeten estos rotos de mierda. Me voy a sumar a las 500 lucas y 40 horas. Desde hoy”.

Al día siguiente, el empresario aseguró que iba “saliendo de La Moneda”, pero no especificó con quién se reunió.