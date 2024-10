UDI confirma la renuncia de ex ministro Andrés Chadwick al partido

Actualizado el 8 de Octubre de 2024

La renuncia de Andrés Chadwick a la UDI se habría concretado hace dos semanas, en un periodo de tiempo donde también oficializó su salida de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián, en el marco de su implicancia en el caso Audios.

Compartir

El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, informó que Andrés Chadwick, ex ministro del Interior, renunció al partido hace dos semanas.

El parlamentario declaró a radio Biobío que “renunció hace aproximadamente dos semanas, lo hizo a través de la página del Servel. Y lo que él me dijo, textualmente en esa conversación, es que lo hacía para no dañar a la UDI ante estas injustas acusaciones“.

El timonel de la UDI destacó la postura tomada por Andrés Chadwick, apuntando que “haya tomado esta decisión, que yo no se la pedí, pero que él voluntariamente asumió”.

Para Ramírez, su salida de la tienda gremialista “le va a dar más libertad para poder desarrollar, por ejemplo, la querella que presentó ayer (lunes) contra 10 diputados que lo han injuriado y calumniado, y sobre los cuales pidió su desafuero”.

“Creo que siendo independiente el ministro Chadwick, no solamente se podrá defender mejor y llevar adelante las acciones que está llevando ante la ley, sino que además, efectivamente, evita que aquellos que tratan de hacer un vínculo entre la UDI y el caso, puedan hacerlo. Y por eso agradecemos el gesto”, argumentó el presidente de la UDI.

En esta línea, Guillermo Ramírez expresó que para Chadwick “fue una decisión muy difícil, él me manifestó que fue muy dolorosa”, recalcando que solo tiene palabras de gratitud para el ex secretario de Estado “porque como presidente de la UDI he tenido que enfrentar a una izquierda que ha tratado de manera mañosa de vincular al partido con el caso Audio. En circunstancias que no existe ninguna prueba”.

La renuncia de Andrés Chadwick a la UDI se habría concretado hace dos semanas, en un periodo de tiempo donde también oficializó su salida de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián, en el marco de su implicancia en el caso Audios, donde sería citado como imputado.