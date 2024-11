Pulso Ciudadano: Matthei sube y Tomás Vodanovic irrumpe en la lista de presidenciales

3 de Noviembre de 2024

La encuesta se basó en la siguiente pregunta: “¿Quién preferirías que sea el próximo presidente de Chile, excluyendo a Gabriel Boric?”

Una nueva encuesta de Pulso Ciudadano reveló que Evelyn Matthei y Tomás Vodanovic fueron los grandes ganadores de las municipales de cara a las presidenciales del 2025.

Ante la consulta, “¿Quién preferirías que sea el próximo presidente de Chile, excluyendo a Gabriel Boric?”, la actual alcaldesa de Providencia se mantuvo en el primer lugar en la lista de presidenciables con un 26,3%, casi cuatro puntos más que en septiembre.

En tanto, Tomás Vodanovic, alcalde reelecto de Maipú, entró al cuarto lugar de la lista de preferencias presidenciales.

Tras la victoria de Vodanovic en las municipales con un 70% de los votos, el edil se refirió a la posibilidad de ser candidato presidencial en un futuro “No lo descarto, tengo 34 años, me queda una larga vida por delante, no sé a qué me voy a dedicar en el futuro”.

Matthei, Kast, Bachelet y Vodanovic de cara a las presidenciales

En la encuesta de Pulso Ciudadano, que reúne respuestas espontáneas de la población, el alcalde Tomás Vodanovic obtuvo un 5,3%, quedando en cuarto lugar en preferencias.

En segundo lugar está José Antonio Kast del Partido Republicano, quien obtuvo un 12,7%, dos puntos menos que en la medición pasada.

En tanto, la ex presidenta Michelle Bachelet quedó en el tercer puesto con un 10,7% de las respuestas, con una disminución de 5,1% en comparación al mes anterior.

Luego del alcalde Vodanovic, en quinto lugar apareció el diputado Johannes Kaiser con un 2,7%, seguido por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo con un 1,9%.