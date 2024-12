Javier Macaya acusa a críticos de valerse de “la lucha de clases” tras impulsar plazo de 13 años para pago de las Isapres

3 de Diciembre de 2024

“Hay que recordar que el programa de Gobierno de actual presidente de la República, Gabriel Boric, establecía el fin de las Isapres. Ellos aprovecharon un fallo cuestionado, de la Tercera Sala de la Corte Suprema, para buscar conseguir su objetivo”, argumentó.

El senador Javier Macaya (UDI), parte de la Comisión Mixta que impulsó el plazo máximo de 13 años para que las Isapres paguen su millonaria deuda con sus afiliados, se defendió de las críticas y apuntó que los cuestionamientos a su labor en la instancia parlamentaria es parte del “manual del populismo”.

Esto, luego que la diputada Ana María Gazmuri (AH), entre otros legisladores, apuntaran al rol jugado por el ex timonel UDI y a su par de RN Francisco Chahuán para que las Isapres pudieran devolver los cobros indebidos a sus usuarios en un plazo superior a los 10 años.

“Resulta sorprendente que hoy se sumen a la justa molestia ciudadana ciertos personeros del Senado, como el senador Macaya o el senador Chahuán, siendo que fueron ellos mismos los que impusieron el plazo de 13 años para que las Isapres devolvieran lo adeudado a sus afiliados”, declaró la diputada Gazmuri.

Ante estos dardos, Javier Macaya prefirió culpar al Gobierno por el proyecto respaldado por el Senado y la Cámara de Diputados, aseverando que se valen del “manual de populismo. Es con la retórica de la lucha de clases, de defensa de los poderosos. Responsabilizar a otros de sus propios errores, de sus malas ideas”.

El senador Macaya reiteró su llamado “a no comprarse las falsedades de una izquierda que trató de eliminar las Isapres y eso ha significado no solamente que no se pagaban las deudas, sino que también había consecuencias muy sustanciales en el sistema público y en las listas de esperas. El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad (…) fue un error que cometieron ellos”.