IMSI Catcher: el sistema de interceptación de teléfonos de la nueva Ley Antiterrorista que el PC y FA llevarán al Tribunal Constitucional

Actualizado el 11 de Diciembre de 2024

Desde el Frente Amplio y el Partido Comunista ya adelantaron que recurrirán al Tribunal Constitucional por la aplicación de la herramienta tecnológica IMSI Catcher.

La Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta que establece una nueva regulación que tipifica y sanciona delitos terroristas, conocida como Ley Antiterrorista.

Sin embargo, la flamante normativa no dejó del todo a satisfechos a miembros del oficialismo y desde el Frente Amplio y el Partido Comunista ya adelantaron que recurrirán al Tribunal Constitucional por la aplicación de la herramienta tecnológica IMSI Catcher, que permitiría la interceptación de las comunicaciones en casos de delitos vinculados a las leyes sobre tráfico de drogas, control de armas y asociación ilícita.

Una de las principales detractoras de este sistema es la diputada Alejandra Placencia (PC), que acusó que “esto afecta a personas que no tienen relación con los delitos investigados pero a las cuales se les interceptarán sus comunicaciones. Eso es lo que nosotros estamos cuestionando. Y por eso no estamos de acuerdo con su inclusión, porque representa una amenaza directa a derechos fundamentales como la privacidad de las comunicaciones y su inviolabilidad de forma arbitraria. Tenemos legítimas dudas para plantearnos que este tema en particular es inconstitucional”.

El anuncio de llevar la Ley Antiterrorista al Tribunal Constitucional fue desdramatizado por la ministra Carolina Tohá, que declaró que “no hay que espantarse porque las cosas sigan rumbos que la institucionalidad tiene previstos. Lo que tenemos claro es que el texto que se despachó es sólido, desde el punto de vista de su apoyo transversal, y sólido respecto a darnos una buena legislación”

Qué es el IMSI Catcher

La Cámara de Diputados explicó que los IMSI Catcher son tecnologías que simulan sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares para monitorear las direcciones IP, georreferenciación o localización de dispositivos.

Por su parte, Proyecto Fade – Fake Antenna Detection Project – precisó que esta herramienta se implementa para “recopilar códigos IMSI (International Mobile Subscriber Identity), de un área en particular o para negar el servicio a los usuarios de teléfonos celulares”.

“Al conocer el IMSI de la víctima, el operador puede configurar el IMSI Catcher para conectarse al teléfono de la misma si está dentro del alcance. Una vez conectado, el operador utilizará un proceso de mapeo de RF (radiofrecuencia) para extraer información del teléfono objetivo”, detallaron.

En tanto, desde la ONG Derechos Digitales alertaron sobre el uso de IMSI Catcher, ya que “sin garantías judiciales pueden ser usadas de forma arbitraria y vulnerar derechos fundamentales. Hacemos un llamado al uso de todos los mecanismos para revertir esta situación, incluyendo el recurso al Tribunal Constitucional, para impedir que la protección de la seguridad se convierta en un pretexto para vulnerar las libertades esenciales de todas las personas”.