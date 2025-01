Ministra Jara responde a las críticas oficialistas contra reforma de pensiones: “Hay harta desinformación”

3 de Enero de 2025

La titular del Trabajo hizo un mea culpa en medio de los descuelgues que han manifestado parlamentarios de su sector y aclaró que el proyecto contempla " la división de la industria, la licitación de afiliados y las comisiones alineadas con rentabilidad y pérdida".

En los últimos días, voces disonantes han aparecido en el oficialismo respecto a la reforma de pensiones que impulsa el Ejecutivo, donde ciertos parlamentarios ya han manifestado que votarán en contra del proyecto.

Uno de ellos es el diputado Marcos Ilabaca (PS), quien calificó de “inaceptable” los términos en que se aprobaría la reforma previsional, señalando que “este Gobierno ha renunciado a poder modificar el mercado de las AFP, aceptando las pequeñas concesiones que la derecha le ha entregado”.

Daniel Manouchehri (PS) es otro de los parlamentarios que ha cuestionado cómo ha mutado la reforma de pensiones durante su tramitación, teniendo en cuenta que el Ejecutivo busca acelerar el acuerdo para que sea despachada en enero. “El sistema de AFP fracasó. No podemos haber llegado al gobierno pidiendo no más AFP para terminar con más AFP. El Gobierno debe someter a votación, y si la derecha no está disponible para que suban las pensiones hoy, deberán hacerse cargo ante los chilenos”, expuso a La Tercera.

Bajo este contexto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, se refirió a los descuelgues que han manifestado desde su sector. “El proyecto se ingresó a la Cámara de Diputados y tuvo un cambio, que fue por indicaciones que se le hicieron en la Cámara de Diputados. Así pasó al Senado. En el Senado no se la ha hecho ningún cambio. Las indicaciones no se han introducido, que respecto del tema del 6% no hemos terminado de ponernos de acuerdo con la oposición“, comenzó diciendo en conversación con Radio Universidad de Chile.

¿Qué dijo la ministra Jara sobre los cuestionamientos oficialistas a la reforma de pensiones?

“Yo he visto en redes sociales que algunas personas que han jugado roles importantes como dirigentes sociales han planteado que hay que rechazar el proyecto porque el Gobierno aumenta la edad de jubilación. Y eso es mentira, completa mentira. Hay harta desinformación“, expresó.

Con respecto a lo anterior, la secretaria de Estado hizo un mea culpa y reconoció que desde el parte del Gobierno no se ha informado a los parlamentarios de manera apropiada con respecto al estado del proyecto.

En esa línea, sostuvo: “Todo eso de que el proyecto se ha ido desconfigurando, que el proyecto ha perdido aquello o le falta esto otro, yo creo que es un déficit de no haber podido informar a cada uno de los parlamentarios debidamente de que en realidad el proyecto y no por un tema de querer omitir, sino porque estamos concentrados en el Senado y la principales críticas han venido a la Cámara de Diputados y, al tiempo bastante escaso”.

“En industria, que es lo que le preocupa a mucha gente, va la división de la industria, la licitación de afiliados y las comisiones alineadas con rentabilidad y pérdida. Lamento a algunos no habérselo podido informar de forma más concreta (…) pero en el aumento de pensiones, esta reforma tiene sentido si y solo si, si se suben pensiones ahora”, añadió.

Sobre la división de la industria, la titular del Trabajo aclaró que “hablamos de la eliminación de las AFP, yo en eso quiero ser bien clara, aquí va a haber administradores de cuentas, donde va a haber un alternativa pública y va a haber inversores, donde va a haber mucha alternativa privada y también una alternativa pública. En la Administración de cuenta también van a haber alternativa privada”.

“Nosotros queríamos que lo hiciera el IPS y eso fue lo que cambió la Cámara de Diputados, porque no tuvimos los votos, eso es una realidad. Ahora, que no esté el IPS, pero que haya otras alternativas públicas, es razón suficiente para que el proyecto se detenga, a nuestro parecer no”, cerró la ministra Jara.