“Es fácil levantar discursos simples de temas muy complejos”: las frases que marcaron la interpelación a Ximena Aguilera

Ximena Aguilera, ministra de Salud, enfrentó su interpelación en la Cámara de Diputados, donde debió respondió las preguntas respecto al aumento de las listas de espera por parte de Henry Leal (UDI).

Al respecto, la secretaria de Estado dejó en claro que “los avances en listas de espera son significativos. Hemos reducido en un 56% los tiempos de espera de las intervenciones quirúrgicas, y en un 27% el tiempo en las consultas nuevas de especialidad. Es decir, hemos ahorrado en más de un año el tiempo para realizarse una nueva cirugía, y hemos ahorrado nueve meses el tiempo para realizar una consulta nueva de especialidad”.

La ministra de Salud fue encarada por el diputado UDI sobre los fallecidos en las listas de espera, aduciendo que “no es lo mismo las atenciones en espera que los números de personas fallecidas en espera, y de eso nosotros estudiamos todo el tiempo si existe relación entre la causa de defunción y la atención que estaban esperando”.

“Le debo decir que, por ejemplo, la gente que falleció de causa de cáncer, el 90% de ellos tenían una garantía explícita de salud abierta, porque el sistema de garantía explícita de salud cubre las principales causas de muerte, pero les habían derivado a una especialidad”, agregó Aguilera.

Consultada por las acciones para enfrentar las irregularidades detectadas por Contraloría, sobre funcionarios y sus parientes que se saltaron las listas de espera para poder operarse en hospitales regionales, la titular del Minsal explicó que “hemos estado encima de cada una de estas situaciones y hemos hecho valer la responsabilidad administrativa, a pesar de que todavía no se terminan las investigaciones por la gravedad de las acusaciones que hizo la Contraloría en su informe. Así que, esas responsabilidades ya se asumieron desde el punto de vista de las autoridades”.

En cuanto a los problemas del sistema de contabilización de ingresos y egresos, Ximena Aguilera expresó que “los sistemas de información estaban desactualizados, no habían tenido mantención, porque fue desarrollado el 2018 y justamente, como sistema de registro de espera es que tenía un contrato que no se reanudó, no tuvo soporte ni mantenimiento”.

Frente a los cuestionamientos del diputado Henry Leal, la secretaria de Estado respondió que “es fácil levantar discursos simples de temas muy complejos, y a veces es difícil explicar lo complejo que es el sistema de información”.

Por su parte, el legislador gremialista acusó a la ministra Aguilera que “no remueve a los malos directores, los mantiene. No me respondió cuántos funcionarios ha removido por corrupción. No estuvo dispuesta a pedir perdón. No pudo comprometerse con cifras concretas. No me dijo cuál era la capacidad que tenía el sector privado. No me respondió en cuánto iba a mejorar los tiempos de la cirugía. No me respondió nada. Lamentablemente, decepcionado por los chilenos de la Región de La Araucanía, por los chilenos de todas las regiones, que esperaban que usted se comprometiera. No me respondió ministra”.