FOTOS – Así llegó Consuelo Veloso a la Cámara de Diputados tras chocar en estado de ebriedad

26 de Marzo de 2025

La votación de la acusación constitucional en contra de la ex ministra Maya Fernández marcó el retorno de la diputada Consuelo Veloso (IND) a la Cámara de Diputados, tras protagonizar un accidente de tránsito en estado de ebriedad.

La legisladora fue víctima de un robo la madrugada del martes en el sector de avenida San Martín, por lo que intentó ir detrás de los involucrados en su vehículo, pero chocó contra una barrera de contención en 8 Norte.

Tras concretar la denuncia, Consuelo Veloso asistió hasta el Hospital Gustavo Fricke a constatar lesiones, donde los funcionarios detectaron que tenía hálito alcohólico, siendo sometida a una prueba que arrojó que estaba en estado de ebriedad, por lo que fue apercibida.

“Hacemos un llamado a la población a que no haga, no incurra en ese tipo de situaciones, porque, en definitiva, lo que corresponde y lo que procede es llamar a la policía, a Carabineros, a seguridad ciudadana (…) tampoco corresponde, habiendo consumido alcohol, subirse a un auto bajo ninguna circunstancia, ni para conducir a una corta distancia, ni a una media distancia, ni a una larga distancia. No corresponde. Es una conducta temeraria“, indicaron del Frente Amplio ante este episodio.

Luego de participar en la votación del líbelo contra la ex secretaria de Estado, que fue rechazado por la Cámara Baja, se fue rápidamente a su oficina, evitando cualquier tipo de contacto con la prensa, mientras la diputada Ericka Ñanco (FA) la secundaba.