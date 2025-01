Ahora falta la Cámara: Jara y Marcel sacan adelante la reforma previsional y acuerdo con Chile Vamos se ratifica en el Senado

Actualizado el 28 de Enero de 2025

Mientras los ministros de Gobierno destacaban los cambios que traerá la reforma para el sistema de pensiones, quienes votaron en contra lo tildaron de "fundacional".

Jeannette Jara y Mario Marcel, ministros del Trabajo y Hacienda, respectivamente, no ocultaron su felicidad tras concretar uno de los objetivos más importantes de la actual administración de Gabriel Boric: sacar adelante la reforma previsional.

Tras una maratónica sesión que se extendió hasta cerca de la madrugada de este martes, el Senado despachó la iniciativa por 40 votos a favor y 7 en contra, todos de oposición, y ahora pasará a su tercer trámite legislativo a la Cámara de Diputados.

La titular del Trabajo planteó que esta propuesta presenta como principales cambios que “se sale de lo exclusivamente individual y pasa a tener mecanismos que reconocen y compensan a las mujeres, por una brecha que no es de su responsabilidad. Además se reconoce y fomenta la formalidad, entregando beneficios definidos por año cotizado. Y que a través de este seguro social, que se financia en parte con la cotización del empleador que vuelve a aportar al sistema de pensiones después de 43 años, complementa una reforma que deja más actorías dentro del mundo de la administración y de la inversión de los fondos previsionales”.

“Ya no serán solo las AFP, estará también en la administración de cuentas el Instituto de Previsión Social, y a partir de la licitación de nuevos afiliados, habrán nuevos actores que fomentarán más competencia, menores comisiones y bajo distintos tipos de cambios, mejores rentabilidades”, argumentó Jeannette Jara.

Ante esto, Mario Marcel precisó que esta reforma previsional traerá “cambios que van a alterar el rumbo de nuestro sistema de pensiones. Y lo van a alterar para bien. Porque lo van a transformar en un sistema mixto propiamente tal. Que hará en el futuro muchas oportunidades para seguir mejorando el sistema. Pero lo que es claro es que el punto de inflexión se ha producido, o se está produciendo ahora. Y esperamos que eso pueda ser ratificado por la Cámara de Diputados en tercer trámite el día miércoles”.

Para cerrar, Jara hizo énfasis en que “ayudará a subir las pensiones a los actuales jubilados y a las mujeres, además subirá la Pensión Garantizada Universal (PGU). Este proyecto va haciendo justicia para que los adultos mayores para que puedan vivir más tranquilos”.

“Los acuerdos parten en casa y luego con la izquierda”: los descargos de quienes votaron en contra

Sin embargo, no todos quedaron contentos con el resultado visto en la Cámara Alta, ya que quienes votaron en contra de la reforma previsional dejaron ver sus razones para cuestionar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Chile Vamos.

“Estamos frente a un Gobierno que no sabe hacer cálculo de políticas públicas. Me cuesta votar algo que no se ha revisado con el estudio que amerita. Creo que los acuerdos deben partir por casa, y luego se debe negociar con la izquierda. Este proyecto le carga la mata a los trabajadores, no hay disminución del gasto público. Esta reforma no me convence, plata hay pero está parando a otros bolsillos. Voto en contra”, cuestionó la senadora María José Gatica (RN).

Una postura más dramática tomó su par republicana, Carmen Gloria Aravena, que tildó el proyecto que ahora pasó a la Cámara de Diputados como “refundacional”.

“Para mí este es un sistema mixto que incluye reparto y también cotización individual, este es un objetivo que -en mi opinión- es refundacional. De alguna manera le pide a los trabajadores que se pongan la mano en el bolsillo y le aporten al gobierno de turno y conocemos lo ineficiente que es el Estado. (…) Este proyecto nada dice sobre la realidad del trabajo, ni menciona la crisis de los sistemas de reparto”, cuestionó Aravena.