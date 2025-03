Actualizado el 30 de Marzo de 2025

Presidente Boric defiende su Gobierno: “Considero que ha sido transformador”

"Hemos hecho transformaciones, hay algunas que no hemos llegado hasta donde nos hubiese gustado en un comienzo, pero es parte de la política y no me cabe ninguna duda que otro gobierno va a poder darle continuidad a justamente lo que nosotros hemos avanzado”, sentenció.

Compartir