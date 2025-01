VIDEO – “Están sembrando el terror”: Matthei apunta contra críticos de la reforma previsional

30 de Enero de 2025

La ex alcaldesa de Providencia, que no se refirió de manera pública a la iniciativa cuando aún se discutía en el Senado y en la Cámara de Diputados, aseveró que "es un tremendo logro para los chilenos el que se entendiera por fin que el dinero es de ellos".

Evelyn Matthei, candidata presidencial UDI-RN, destacó la aprobación y despacho a ley de la reforma de pensiones por parte de la Cámara de Diputados, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Chile Vamos.

Matthei, quien se encuentra en Panamá, expresó que “es una enorme alegría ver cómo aquellos que querían destruir el sistema de capitalización individual, aquellos que decían que no es tu platita, hoy celebran porque la cotización del 6% es enteramente del trabajador, va directamente a su cuenta individual y, lo más importante, es heredable. Es un cambio significativo y positivo”.

En esta línea, Evelyn Matthei apuntó en sus redes sociales que “vamos a tener que trabajar muy fuertemente en el próximo gobierno en dos aspectos. Primero, asegurarnos de que la reforma se implemente correctamente y corregir lo que sea necesario. Y segundo, necesitamos un crecimiento económico superior al 4% para asegurar que el sistema sea verdaderamente sostenible”.

Pero además, la candidata presidencial de Chile Vamos apuntó en contra de los sectores de extrema derecha que votaron en contra de la reforma previsional, indicando a “aquellos que están sembrando el terror, que les van a robar la plata, etc., solamente quiero recordarles: hay un BancoEstado que es el que tiene millones de Cuentas RUT, mucha gente que no hubiese podido acceder al sistema bancario si no fuera por el BancoEstado”.

“Y quiero decirles también que el bono de reconocimiento nunca dejó de pagarse”, sentenció.