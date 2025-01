Reforma previsional: acuerdo entre La Moneda y Chile Vamos enfrenta la “rebelión” del Socialismo Democrático en la Cámara Baja

Actualizado el 22 de Enero de 2025

Mientras el Gobierno espera una rápida tramitación del proyecto en el Senado, en la Cámara Baja las voces contrarias a la propuesta comienzan a surgir y ponen en peligro su continuidad.

Compartir

El acuerdo entre La Moneda y Chile Vamos para que la reforma previsional sea despachada desde el Senado sigue el cronograma establecido y ya está siendo revisada por la Comisión de Hacienda. Sin embargo, en la Cámara de Diputados volvieron a surgir voces de disconformidad respecto a la propuesta.

Esta disidencia está siendo liderada por los parlamentarios del Socialismo Democrático, donde el diputado Marcos Ilabaca (PS) ya mostró sus reparos al proyecto por consolidar el mercado de las AFP.

Si bien reconoce que “vienen varias normas que son súper interesantes”, anunció que rechazará el aumento diferenciado por edad de la PGU porque “no es justo para las jubilados”, junto con la propuesta para la distribución de la cotización adicional ya que “consolida solamente a las AFP como el gran sistema de Chile”.

Previo a la votación en la Sala del Senado, el parlamentario insistió en que “la reforma de pensiones hoy día, el corazón de ella, ha mutado absolutamente desde el discurso No Más AFP tenemos la acción de más AFP”.

“Aquel sentir de la ciudadanía y aquella promesa que el Ejecutivo nos planteó en su oportunidad de que vamos a tener una lucha frontal contra las AFP, resulta que vamos a terminar como legado el heredar a los chilenos AFP por 30 o 50 años más. Ese es el legado en materia de pensiones”, agregó.

“Un Frankenstein para dejar a todos conformes”: los reclamos de Lagomarsino y Oyarzo

Los diputados Rubén Oyarzo (IND) y Tomás Lagomarsino (PR) expresaron sus cuestionamientos a la reforma previsional, debido a que ésta no incluiría el autopréstamo comprometido por el Gobierno y, además, se habrían eliminado las modificaciones a la tabla de mortalidad.

Al respecto, el diputado Oyarzo, autor de la iniciativa para un autopréstamo del fondo de pensiones, comentó que “vemos cómo la reforma de pensiones lamentablemente ha cambiado y tomado un giro rotundo. No sabemos qué es lo que pasó, pero a mí lo que más me preocupa es que no está el autopréstamo en la reforma de pensiones”.

“¿Qué pasó con el compromiso del gobierno para el autopréstamo? ¿Qué pasó con las ayudas que íbamos a entregar a las personas para que retiraran un porcentaje de su previsión en las AFP para poner un pie de la casa, para una operación o una ayuda para pagar las deudas?”, cuestionó el parlamentario.

Por su parte, el diputado Lagomarsino (Partido Radical), manifestó que “estoy y estamos muy preocupados por el rumbo que ha tomado la reforma de pensiones”, ya que “se ha transformado en un Frankenstein donde para dejar conforme a distintas partes, se transforma en un todo poco coherente en su conjunto”.

Considerando todo esto, afirmó que “hoy no estamos en condiciones, cuando sea despachado del Senado a la Cámara, de aprobar la reforma de pensiones en los términos que está. Y esperamos que el Ejecutivo no fuerce una discusión y tramitación rápida entre gallos y medianoche de este proyecto de ley, sino que efectivamente dé una discusión amplia, abierta, donde podamos visibilizar que las modificaciones a las tablas de mortalidad fueron eliminadas, así como también el autopréstamo”.

En la vereda contraria, la diputada Camila Flores (RN) reiteró que votará en contra de la reforma previsional, reconociendo que su voz es una minoría al interior de su colectividad.

“Hay otros elementos en los cuales, por cierto, que voy a votar en contra, en lo relativo, primero, al préstamo, porque me parece que tener un préstamo forzoso al Estado, pagadero a 30 años, ese es el tiempo que se va a demorar el Estado en pagar las 240 cuotas de este préstamo, que nadie nos van a preguntar si queremos prestarle la plata al Estado, no, simplemente llegan y van a tomar nuestros recursos, lo cual claramente es, desde mi punto de vista, reparto. Están utilizando platas actuales, de los actuales pensionados, para pagar pensiones de quienes ya están fuera del sistema, ¿a costa de qué? De los recursos de nosotros que seguimos aportando al sistema, eso claramente es reparto”, disparó.