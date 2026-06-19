Kast defiende a PDI en polémica por niños haitianos: “Tengo la convicción de que ha realizado su labor como corresponde”

Esto, luego que la policía civil dejara en claro que los menores ingresaron al país con toda su documentación en regla.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast defendió la labor desarrollada por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la polémica generada por la llegada masiva de niños haitianos a principios de 2025 y cuyo paradero aún se desconoce.

En el marco de la cuenta pública de la policía civil, el jefe de Estado aseveró que “ellos realizan esa función de control y tengo la convicción total de que la Policía de Investigaciones ha realizado su labor como corresponde”.

Junto con ello, el presidente Kast hizo alusión a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, apuntando a la colaboración prestada por la PDI.

“Hemos convocado a distintas autoridades en una coordinación que dirige la ministra María Jesús Wulf, y contamos con toda la colaboración de la policía para hacer lo más importante, que es encontrar a los niños”, puntualizó el mandatario.

En esta línea, Kast reiteró que “yo, al menos, no tengo ninguna duda del trabajo profesional y serio que realiza la institución de Policía de Investigaciones. Y por eso, hoy día nos alegra tanto compartir este aniversario número 93 con ellos”.

Las palabras del presidente llegan luego que el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, subprefecto Ricardo Gatica, aseverara que los niños haitianos apuntados ingresaron al país con toda la documentación correspondiente.

“El trabajo nuestro es ese trabajo que cumplimos en el registro de ingreso de las personas que ingresan a nuestro país. Y los menores, quiero repetir esto, los menores cuando ingresaron, ingresaron con toda su documentación que correspondía. Ese es nuestro trabajo”, puntualizó.