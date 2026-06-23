Senador Araya sostiene que la megarreforma abre la puerta a que el Socialismo Democrático “se pueda redibujar”

El parlamentario acotó que su disposición a votar a favor del proyecto depende de “qué tan dispuestos están en el Gobierno a recoger una serie de planteamientos que le hicimos”.

El senador Pedro Araya (PPD) reconoció este martes que la oposición no fue capaz de llegar a una postura conjunta respecto de la megarreforma que impulsa el Gobierno.

Las palabras del senador llegan después de que en la tarde del lunes los partidos opositores se decantaran por hacer llegar de forma separada, mediante sus bancadas de senadores, sus contrapropuestas al Ejecutivo. Uno de los principales puntos de disenso lo marcó el Partido Comunista, que no estuvo de acuerdo en abrirse a la rebaja del impuesto corporativo que propone el Ejecutivo a cambio de mecanismos de compensación. Con todo, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, negó que esto significara un quiebre en la unidad y que como sector hayan comprometido un “documento único”.

En conversación con radio Pauta, el senador Araya sostuvo que su disposición de votar a favor, que ya había adelantado en semanas anteriores, dependía de “qué tan dispuestos están en el Gobierno a recoger una serie de planteamientos que le hicimos”.

En ese sentido, aseguró que sería menos complejo llegar a un acuerdo en los temas tributarios del proyecto y que lo relevante de éste son “los temas de permisología y ambientales”, ya que estas propuestas, a su juicio, desmantelan “la institucionalidad ambiental que se ha construido en los últimos 30 años”.

“Si el impuesto de primera categoría baja de 27 a 23, se hace en forma escalonada y hay una garantía (…) de que no se afectan proyectos sociales, es algo que perfectamente se puede discutir y llegar a un acuerdo”, aseguró junto con mostrarse en contra de la lógica de “ricos y pobres” que esbozan algunos dirigentes de su sector al hablar de la rebaja a este impuesto. “No le ayuda al país”, sostuvo.

“Lo que hemos visto es que con el pasar de los días, la oposición no ha sido capaz de tener una postura en conjunto respecto de cómo abordar la reforma“, añadió. También acotó que “hay un nuevo escenario en la centroizquierda” en que “los más desdibujados somos el Socialismo Democrático. No me gustó mucho la puesta en escena, pero siempre he sostenido que esta megarreforma es la posibilidad que el Socialismo Democrático se pueda redibujar y la gente pueda entender qué es el Socialismo Democrático, cual es la diferencia con el Frente Amplio”.