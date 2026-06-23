“El Estado falló” y “no merecen ninguna clemencia”: las reacciones que dejó la muerte de niño de 12 años en San Bernardo

El alcalde de San Bernardo, incluso, solicitó la intervención de las FF.AA. para combatir la delincuencia tras este brutal caso.

La muerte de un niño de 12 años tras sufrir, junto a su familia, una encerrona en San Bernardo generó la reacción de todas las autoridades, debido a la brutal manera en que perdió la vida.

Según la información que se ha entregado, los delincuentes se dieron a la fuga en el auto que acababan de robar, sin darse cuenta de que el menor de edad no había logrado sacarse el cinturón de seguridad. Al arrancar, lo terminaron arrastrando por varios kilómetros.

Uno de los primeros en entregar declaraciones sobre lo ocurrido fue el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien reconoció que “lo que ocurrió acá no es un hecho delictual más”.

“Es durísimo estar acá reconociendo que en este caso el Estado falló. El Estado, efectivamente, que tiene como rol primario garantizar la seguridad, la integridad física de las personas, falló. Hoy día, y hace varios años, nuestro país se fue acostumbrando a tener cifras altas de crímenes violentos“, expresó.

Desde La Moneda, el presidente José Antonio Kast también mencionó lo ocurrido con el niño de 12 años en San Bernardo. “Esto es dramático“, dijo de entrada.

“Nosotros hemos estado todos trabajando en contra delincuencia, las cifras han mejorado en temas de homicidio, de portonazos, de persecución de la acción penal, pero no hay cifras que supla el dolor de una familia, solo el asesinato de un niño hace que todas estas cifras para esa familia, para una nación, no llegue a ningún destino, porque el dolor no se calma”, añadió.

Presencia de las FF.AA.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), tras la muerte de este niño de 12 años a manos de delincuentes, solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas.

El jefe comunal reconoció que “no estamos dando la respuesta adecuada a los hechos que están ocurriendo” y que “pareciera ser que la sensación que queda es que los delincuentes hacen lo que quieren, que finalmente terminan haciendo este tipo de situaciones”.

“Necesitamos ayuda. Hoy día, yo no entiendo cómo las Fuerzas Armadas, que tienen una carrera, que tienen recursos, que tienen herramientas, no nos pueden ayudar. Yo me pregunto si la respuesta es porque ellos no quieren, porque es de toda lógica que lo hagan. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no nos ayudan?”, añadió.

La propuesta fue secundada por Franco Parisi. “Si hubiera estado en el gobierno, no lo habría dudado. Si lo pide un alcalde, independiente del color político, claramente estaríamos dispuestos a apoyar una intervención de Estado de excepción constitucional“, aseveró.