Oposición no logra contrapropuesta única a la megarreforma: bancadas presentarán alternativas de forma separada

Las colectividades de la oposición reiteraron al Ejecutivo su voluntad de que se separen los artículos destinados a la reconstrucción de los de carácter tributario.

Por más de tres horas se reunieron los partidos de oposición en la mañana de este lunes. Pese a que la invitación a la prensa describía que la cita tenía como fin analizar la contingencia política, uno de los temas sobre la mesa era acordar una propuesta conjunta en respuesta a la megarreforma del Gobierno.

Así, previo a la cita el presidente del PPD, Raúl Soto, daba a entender que “el esfuerzo tiene que estar por tratar de buscar una propuesta común, al menos en algunos puntos” y su homólogo del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aseveró que “la propuesta hasta donde va es la posición de rechazo, el detalle de lo otro es como ‘cada día tiene su afán’. Si uno empieza a discutir lo particular es que dio por hecho que perdió lo general. Yo asumo que vamos a construir una cosa sabia, la más habilosa posible, para dar a conocer nuestro opinión“.

Sin embargo, al término de la cita la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, salió a leer una declaración conjunta en la que, tal como ha sostenido la oposición en las semanas previas, llamaban al Ejecutivo a “separar la discusión de reconstrucción de la reforma tributaria”.

Asimismo, instaron al Gobierno a dar “una respuesta concreta” a las propuestas que las bancadas de oposición han presentado o presentarán en las próximas horas, antes de la votación en general en el Senado, que debería darse el miércoles.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dio a entender que su sector no ofreció un documento de consenso “único” y manifestó que “no vamos a caer en esta provocación permanente de los medios de instalar que estamos divididos, que no hay unidad, porque la unidad no se prueba con un papel, no se prueba con un documento”.

En diálogo con La Tercera, Raúl Soto dio luces de uno de los puntos de disenso: aceptar el impuesto de primera categoría que propone el Gobierno a cambio de mecanismos de compensación que disminuyan el riesgo fiscal. “Hasta ahora el PPD, PS, FA y DC nos hemos abierto a la posibilidad de que, existiendo compensaciones, pueda haber una baja gradual de impuestos. Pero el gobierno no ha puesto compensaciones sobre la mesa. Desconozco las razones del PC para negarse a esa posibilidad, aún cuando se planteó una fórmula similar en el gobierno anterior del expresidente Boric”, dijo.