“Algo muy necesario” y “posibles inconstitucionalidades”: el intenso debate sobre la reforma al SAE

La iniciativa que introduce cambios al Sistema de Admisión Escolar (SAE) comenzó su tramitación en la Comisión de Educación, donde estuvo presente la ministra de Educación, María Paz Arzola.

Este miércoles, comenzó la tramitación del proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE) en la Comisión de Educación de la Cámara, que contó con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola.

La iniciativa plantea la creación de dos mecanismos complementarios de admisión: Elección Mutua (EM), y Asignación Aleatoria (AA). Entre los criterios que se podrían considerar se encuentran el rendimiento académico, la adhesión al proyecto educativo, entrevistas a padres y apoderados, entre otros.

Tras la sesión, la titular del Mineduc manifestó: “Este proyecto tiene dos motivaciones: lo primero es reducir el peso que hoy día tiene el azar, a través del sistema centralizado”. Junto con ello, aseguró que también buscan “aumentar o mejorar el reconocimiento del mérito académico, que es un valor, un principio fundamental en la educación”.

Respecto a cualquier cambio que se pueda hacer al SAE, la ministra explicó que entraría en vigencia para el proceso de admisión que inicia el próximo año para el año escolar 2028.

La ministra María Paz Arzola durante la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Agencia Uno.

Los cuestionamientos de diputados a las modificaciones al SAE

El proyecto desató cuestionamientos desde la oposición, donde algunos parlamentarios acusaron al Ejecutivo de alejarse de acuerdos previos respecto a posibles cambios al sistema.

“¿Por qué desechar acuerdos transversales que se llegaron recientemente en el que ella misma firmó y, sin embargo, presentan un proyecto en otra dirección que incluso los propios expertos de derecha de la mesa consideran extremo y que no aporta?”, cuestionó la diputada Emilia Schneider (FA).

La legisladora del PC, Daniela Serrano, mencionó que “se habla de devolver la posibilidad a las familias a que puedan escoger el establecimiento educacional, pero lo que nosotros vemos reflejado en este proyecto es que los sostenedores escogen a los y las estudiantes”.

En esa línea, Serrano sostuvo que la iniciativa podría caer en una inconstitucionalidad, tal como sucedió en Escuelas Protegidas. Lo anterior, debido a que en el artículo 7 Ter propone cambios y “se recogen aspectos que ya fueron declarados inconstitucionales, a propósito de la priorización que se va a establecer de estudiantes que no hayan sido expulsados de establecimientos educacionales”.

Comisión de Educación. Agencia Uno.

Por su parte, Zandra Parisi (PDG) manifestó su preocupación sobre la posibilidad de que la nueva modalidad del SAE abra espacios de discriminación. “La incorporación de entrevistas a padres y apoderados como criterio de selección dentro del mecanismo de elección mutua abre un riesgo real de filtros de facto”.

“Permitir entrevistas sin protocolos estrictos puede reintroducir prácticas discriminatorias bajo la apariencia de evaluaciones pedagógicas“, afirmó la legisladora, citando estudios internacionales que concluyen que entrevistas no estandarizadas “generan decisiones basadas en compatibilidad percibida, más que en criterios objetivos, lamentablemente, afectando desproporcionadamente a familias monoparentales, migrantes o de menor capital cultural”.

“El fin de la tómbola”

Por otro lado, el diputado Diego Vergara (REP) afirmó a EL DÍNAMO que “empezar con la reforma a lo que significa el fin de la tómbola” es un “momento de mucha alegría”.

Respecto a la posible discriminación que puede dar paso este proyecto, Vergara sostuvo que “el sistema de la tómbola es la principal discriminación… no poder tener el contacto necesario para argumentar el por qué el alumno quiere entrar a ese establecimiento educacional”.

“No me cabe duda que la izquierda siempre va a argumentar y tener ese tipo de temas relacionados para poder prácticamente demorar algo que es muy necesario de modificar en los colegios”, añadió.

Sobre los criterios de selección, el parlamentario aseveró que “no me provoca ninguna inquietud”, ya que “los méritos son fundamentales”, los cuales “generan los sellos educativos de los colegios”.

Diputado Diego Vergara en Comisión de Educación.

“Me refiero a sellos que cada uno de los directores del colegio particular subvencionado y colegio público pueden darle a cada uno de los establecimientos. Y eso va generando riqueza en la educación que es lo que perdimos durante estos 10 años de implementación”, sostuvo.

En tanto, la diputada Paz Charpentier (REP) también criticó duramente al SAE y agradeció al Gobierno por la idea de “terminar con la famosa tómbola o más bien no terminar con ella, sino dar más libertad a los proyectos educativos y dar más libertad a este sistema educativo que la verdad es que ha devenido un sistema pétreo que no resuelve la necesidad educativa de los chilenos ni permite la mejora sustantiva en nuestro sistema general de educación”.

La iniciativa continuará su curso en la Comisión de Educación, cuya discusión se extendería por tres semanas y 10 sesiones, considerando que estos eventuales cambios no aplicarían para el año escolar 2027, sino que para el 2028.