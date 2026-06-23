Los detalles del proyecto que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE): permitirá a colegios seleccionar a sus estudiantes

El Gobierno de Kast anunció que modificará el SAE con el objetivo de “restaurar el reconocimiento al mérito y al esfuerzo”.

El presidente José Antonio Kast presentó un proyecto de ley para reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el cual permitiría la selección de estudiantes por parte de los establecimientos educacionales

Esta iniciativa apunta a reemplazar el sistema actual basado en sorteos por un esquema mixto que mezcle selección y asignación aleatoria, de acuerdo al tipo de establecimiento y su nivel de demanda.

El objetivo principal de ello, en palabras del Gobierno, tiene relación con “devolver a las familias la posibilidad de elegir la educación de sus hijos“, junto con reforzar el reconocimiento al mérito académico.

En qué consiste la reforma al SAE que presenta el Gobierno de Kast

La modificación al Sistema de Admisión Escolar se busca a través de la creación de dos vías complementarias: la Elección Mutua y la Asignación Aleatoria, ambas administradas por medio de una plataforma del Ministerio de Educación (Mineduc)

La Elección Mutua será voluntaria para los establecimientos con sobredemanda y permitirá considerar criterios objetivos, no discriminatorios, para la admisión de estudiantes.

Entre los criterios que se pueden considerar, son:

Adhesión al proyecto educativo.

Asistencia previa al establecimiento.

Participación en reuniones informativas.

Aptitudes para programas de especialización.

Rendimiento académico desde 7° básico.

Entrevistas.

Proximidad territorial.

Por su parte, en el método de Asignación Aleatoria, se mantiene el actual sistema de asignación y se aplica para escuelas que no opten por la modalidad de Elección Mutua, o para los cupos que no se completen tras el proceso principal.

Sobre las razones detrás de esta propuesta, desde el Gobierno aseguraron que después de una década de la implementación de la Ley de Inclusión, el sistema no ha reducido la segregación ni ha mejorado de forma significativa las oportunidades educativas. Sumado a ello, señalaron que el 30% de los establecimientos presenta sobredemanda en al menos un nivel, concentrando el 55% de las primeras preferencias de postulación.

“Tenemos que reconocer el mérito”

Siguiendo en esa línea, el Ejecutivo aseveró que cerca del 80% de los postulantes a colegios con alta demanda no cumple los criterios actuales de priorización, lo que los deja sujetos a asignación aleatoria.

“Nosotros tenemos que reconocer el mérito. El mérito de un joven que desde corta edad comienza a prepararse porque sabe que la educación es lo que le va a dar la movilidad social”, expuso el presidente Kast, enfatizando que uno de los ejes centrales de la iniciativa es el mérito académico.

Tras ello, señaló que el segundo eje tiene que ver con la libertad de los proyectos educativos: “En Chile tenemos una amplia variedad de proyectos educativos: científicos, humanistas, deportivos, religiosos, técnico-profesionales. Eso es lo que valoramos como sociedad“.

El proyecto también contempla mecanismos de resguardo para estudiantes prioritarios del Sistema de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y para alumnos con necesidades educativas especiales permanentes.

“Esto se logra con un sistema que resguarda a los alumnos prioritarios, a los niños con necesidades educativas especiales, pero que también permite valorar el mérito y el compromiso de los padres”, precisó el mandatario.

El proyecto comenzará su tramitación esta semana en el Congreso, donde el jefe de Estado manifestó que “esperamos que haya una discusión con altura en la Cámara y en el Senado, y que podamos avanzar en esto”.