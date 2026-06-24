Remezón en el Ministerio de Seguridad provoca salida de abogados y asesores de Steinert

También se han desvinculado asesores, jefaturas de gabinete y personal de apoyo.

El Ministerio de Seguridad atraviesa un proceso de reordenamiento interno tras la llegada de Martín Arrau a la cartera, lo que ha significado cambios en distintos equipos que venían funcionando bajo la administración anterior.

Uno de los ajustes más relevantes afectó al grupo de abogados que había sido incorporado durante la gestión de la exministra Trinidad Steinert. De los ocho profesionales que integraban ese equipo, cuatro ya no continúan desempeñando funciones en la repartición.

Estos abogados habían sido contratados en marzo con el objetivo de apoyar directamente desde el gabinete la tramitación de causas judiciales, concentrando esas labores en el círculo más cercano a la autoridad. Sin embargo, con la nueva conducción del ministerio, ese modelo de trabajo comenzó a modificarse.

En esa línea, la reestructuración interna ha implicado una revisión de funciones y equipos, lo que ha derivado en la salida progresiva de parte del personal que había llegado en el periodo anterior.

Remezón en Seguridad deja fuera a asesores del equipo anterior

Según fuentes consultadas por La Tercera, la salida de funcionarios no se limita solo a ese equipo jurídico. También se han producido otras desvinculaciones tras el cambio de administración, incluyendo asesores, jefaturas de gabinete y personal de apoyo que trabajaba directamente con la exministra.

Entre los movimientos registrados figuran salidas como la de Francisco Chambi, exjefe de gabinete; Iván Pereira, encargado de comunicaciones; Nicole Acuña, jefa de asesores; y Francisca Contreras, responsable de avanzada. A ellos se suman otros nombres que también abandonaron el ministerio en el mismo período de transición.

Respecto del grupo de abogados incorporados durante la gestión anterior, se confirmó que algunos ya habían dejado el servicio semanas después del cambio de autoridad. En ese contexto, una fuente citada en el reporte señaló: “parte de este equipo dejó el ministerio a mediados de mes”.