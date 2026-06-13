Martín Arrau tras caída del líder del Tren de Aragua: “Es un golpe importante para el crimen organizado”

“Se trata de un golpe relevante contra una organización que ha sembrado violencia en distintos territorios del continente”, manifestó la autoridad.

El Gobierno de Chile calificó como un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, identificado como el principal líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

La reacción fue expresada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien señaló que la caída del líder de la banda representa un duro revés para una estructura delictual que ha expandido sus operaciones y actos violentos en diversos países de América Latina.

“Se trata de un golpe relevante contra una organización que ha sembrado violencia en distintos territorios del continente”, manifestó la autoridad a través de sus redes sociales.

La muerte de Guerrero fue informada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que el líder criminal fue abatido durante una operación ejecutada por el Comando Sur estadounidense en coordinación con autoridades venezolanas. Según el mandatario norteamericano, la acción fue rápida y efectiva, y formó parte de la ofensiva contra organizaciones criminales catalogadas como terroristas por Washington.

Arrau valoró especialmente la cooperación entre Estados Unidos y Venezuela para concretar el operativo, destacando que la coordinación internacional es clave para enfrentar redes delictivas de carácter transnacional.

El ministro recordó que durante las últimas semanas las instituciones chilenas han logrado importantes avances en investigaciones y procedimientos vinculados al Tren de Aragua, reforzando el trabajo conjunto entre policías, fiscalías y organismos de seguridad.

Sin embargo, la autoridad fue enfática en señalar que la muerte del principal líder no implica la desaparición de la organización criminal.

“La caída de un cabecilla no significa el fin de una estructura como esta”, afirmó, agregando que el Estado continuará fortaleciendo la coordinación de sus instituciones para perseguir a las distintas células y miembros que aún operan en la región.