Arrau confirmó que Plan de Seguridad elaborado por Steinert fue base del que presentó en el Congreso: “Hicimos algunos ajustes”

“Este país ha tenido muchos planes y políticas anteriormente, hay que tomar lo mejor de cada uno de ellos y ponerle mucha energía, gestión, para que esto funcione”, sostuvo el ministro.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó las recientes declaraciones de Ana Victoria Quintana respecto a los cuestionamientos respecto a la existencia de un Plan de Seguridad antes de que Trinidad Steinert dejara el gabinete.

En el podcast Como Te Lo Explico, la exsubsecretaria aseguró que “lo que sé es que llegó al Ministerio del Interior y desde el Ministerio del Interior me imagino que alguien pensó que era bueno agregarle cosas o sacarle cosas”.

Consultado al respecto, en medio de un operativo en el Barrio Meiggs, el secretario de Estado explicó que “yo recibí por parte de la ministra una versión 3 de un documento bastante completo, el cual, por supuesto, hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los tres ejes; los pilares sufrieron algunas modificaciones, eran siete también, nosotros los cambiamos a focos de gestión, pero efectivamente hay un trabajo avanzado”.

“Nosotros no creemos en la refundación de partir de cero y, sobre todo, cuando hablamos de temas de seguridad pública, la estrategia, lo que hay que hacer, está bastante descrito en la literatura. Este país ha tenido muchos planes y políticas anteriormente, hay que tomar lo mejor de cada uno de ellos y ponerle mucha energía, gestión, para que esto funcione“, agregó.

Arrau insistió en que Steinert “me entregó a mí un plan en versión número 3, bastante acabado, que nosotros tomamos como base, efectivamente, para presentar, para elaborar lo que presentamos en el Congreso“.