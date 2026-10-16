Diputada Ossandón por indultos: cercanos a Kast “le hacen el 18-O cada vez más complejo”

Dijo que la facultad de conceder indultos “debería estar a cargo de un órgano competente (y) transversal en especialidades”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La diputada Ximena Ossandón (RN) criticó que el debate generado en torno a los indultos, dijo que se trata de un tema que “siempre se termina politizando” y sostuvo que un organismo especializado debería hacerse cargo.

La legisladora manifestó que, según su punto de vista, se deberían establecer “criterios humanitarios” con el propósito de permitir que aquellos condenados que se encuentran en estado terminal o con sus facultades mentales deterioradas pasen sus últimos días junto a sus familias.

“Nosotros deberíamos avanzar en humanidad y esa persona debería pasar su último tiempo con su familia“, expresó la parlamentaria en la entrevista que le concedió a la radio U de Chile.

Apuntó a la vez que la facultad de conceder indultos “debería estar a cargo de un órgano competente que tiene que ser, no voy a decir transversal en orden político, sino que transversal en especialidades, desde los jurídicos hasta los médicos“.

Ossandón, el 18-O e indultos

A dos días de un nuevo aniversario del estallido social y los eventuales indultos, la diputada Ossandón sostuvo que “es un tema que tenemos que conversar, no nos tenemos que cerrar, pero tampoco tenemos que seguir contaminando más el ambiente que viene ahora justamente con el 18-O a aflorar parte importante de lo que en este país nos tiene muy polarizados“.

En esa línea, no dudó en señalar, “qué manera de los más cercanos de hacerle complicada la vida al gobierno que ya tiene otros problemas“.

“Los más cercanos al presidente le hacen el 18 de octubre cada vez más complejo, cuando ha dicho clarísimamente que este tema lo va a ver caso a caso”, recalcó.