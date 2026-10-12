“Una semana con bastante trabajo”: ministro Arrau anticipa amplio despliegue policial por el 18-O y conciertos de BTS

El secretario de Estado valoró la propuesta que presentó el Ejecutivo para el Ministerio de Seguridad en el Presupuesto 2027.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anticipó este lunes el despliegue de un amplio contingente policial durante la semana, debido a las eventuales convocatorias por el 18-O y los conciertos del grupo BTS en el Estadio Nacional.

“Va a ser una semana con bastante trabajo“, resumió el secretario de Estado al abordar el tema al término del comité policial realizado esta mañana.

En la oportunidad, el titular del Ministerio de Seguridad valoró la propuesta que presentó el Ejecutivo para la cartera en el Presupuesto 2027.

Dijo que se trata de “un presupuesto histórico para las tres policías, incluyendo la Gendarmería de Chile como policía penitenciaria. Un aumento del 9% respecto al proyecto de ley aprobado el año pasado, 9%. Esto implica el presupuesto más grande de la última década para las policías“, destacó.

“A esto hay que sumarle además las leyes que se están tramitando, como la Ley de Mejora de Carabineros y de Policía de Investigaciones, que ingresarán las próximas semanas, lo cual va a hacer que esta cifra aumente más aún”, añadió.

A la vez, recalcó que “ese es el compromiso del gobierno del Presidente Kast con las policías. Un apoyo político, que hemos dado en el primer minuto; apoyo financiero, que es esta Ley de Presupuestos, y con las Reglas de Uso de la Fuerza también como un apoyo jurídico. Ese es el apoyo que se necesita y los buenos números que llevamos este año son parte de la expresión por parte de las policías de ese apoyo”.

Qué dijo el ministro Arrau sobre los conciertos de BTS y el 18-O

En otro ámbito, el ministro Arrau sostuvo que, ante los eventos previstos para esta semana, como las “convocatorias sobre el Día de Hispanidad o Encuentro de Dos Mundos”, además de los conciertos de la banda “BTS, con tres fechas en el Estadio Nacional”, instruyó que la cartera que encabeza refuerce su trabajo.

“Esta semana se proyecta con algunos eventos masivos, como (los conciertos de) BTS y algunas otras convocatorias que sin duda nos van a tener con bastante trabajo durante la semana. Esperemos que todo salga bastante tranquilo, dentro de lo posible”, manifestó la autoridad.

Respecto de los conciertos del grupo surcoreano en el recinto de Ñuñoa, indicó que “es un evento de alta convocatoria, un evento en que hay que mantener cierto resguardo y cuidado por la naturaleza que tiene“.

El ministro Arrau recordó que “hacia el fin de semana, casi topándose con eso, está el 18 de octubre, donde esperamos que, en la tónica del año anterior haya algún grado de convocatoria, donde se tomarán los resguardos correspondientes“.

“Va a ser una semana con bastante trabajo para Carabineros de Chile y el resto de las instituciones“, concluyó.