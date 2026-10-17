Gobierno aumentará fondos para Sernageomin y apunta a fiscalizar el 50% de las faenas mineras

La medida busca fortalecer la prevención de accidentes en las faenas, ampliar la cobertura de las inspecciones y avanzar hacia la meta de cero fallecidos en la industria.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, anunció un aumento sustancial de los recursos destinados a seguridad minera en el presupuesto 2027 del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

La medida apunta a reforzar la prevención de accidentes en las faenas y avanzar hacia el objetivo de cero fatalidades en la industria.

Gobierno aumentará fondos para Sernageomin

El anuncio se realizó durante la Mesa por la Seguridad Minera, instancia encabezada por Mas junto al subsecretario de Minería, Álvaro González, y que reunió a representantes de los trabajadores, compañías mineras, mutuales, gremios, asociaciones del sector y organismos públicos.

Según explicó la autoridad, los fondos adicionales permitirán contratar más fiscalizadores, incorporar tecnología preventiva y adquirir equipos para ampliar la presencia del servicio en terreno.

Con estos recursos, Sernageomin buscará concretar dos metas operacionales durante 2027 que es alcanzar las 13.000 fiscalizaciones anuales, lo que representa un incremento del 30% respecto de este año, y extender las inspecciones para cubrir al menos el 50% del total de las faenas mineras.

En ese contexto, el biministro recalcó que mejorar las condiciones de seguridad requiere la participación de todos los actores de la industria: “Este es un desafío país. No es un problema de una empresa, de los trabajadores, de los proveedores o sólo del Estado. La gran, mediana y pequeña minería, las compañías, los contratistas y las autoridades debemos asumir esta tarea en conjunto y con seriedad”.

Además, enfatizó que “nuestro objetivo es la fatalidad cero. Para alcanzarlo debemos trabajar coordinados y con una sola voz, que oriente tanto la política pública como el actuar de cada uno de los que están involucrados”.