Lo que se sabe del accidente minero que dejó una persona fallecida en la División Radomiro Tomic

Desde Sernageomin informaron que un equipo se dirigió a la mina para iniciar la investigación correspondiente.

Un accidente fatal tuvo lugar este jueves en la División Radomiro Tomic de Coldelco, ubicada a 40 kilómetros al norte de Calama, Región de Antofagasta.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) confirmó mediante sus redes sociales el fallecimiento de una persona. “Un equipo de nuestra Dirección Regional se dirige al lugar para iniciar la investigación correspondiente”, transmitieron.

De momento, se desconocen las causas del accidente. Codelco, por su parte, informó que “de acuerdo con los antecedentes preliminares, el accidente ocurrió aproximadamente a las 08:50 horas, mientras el trabajador se encontraba desarrollando labores de mantenimiento en el sector de chancado y manejo de materiales”.

“La división suspendió en forma inmediata las actividades del área, tomó contacto con la familia del trabajador, dio aviso a las autoridades competentes y dispuso el inicio de una investigación que permita determinar las causas de este accidente”, añadieron. Según la cuprífera estatal, el funcionario, de nombre Waldo Castillo Barraza, se desempeñaba como mantenedor mecánico de la empresa Berliam.

La muerte del Castillo se suma a la ocurrida el pasado miércoles 23 de septiembre en Minera Escondida, Región de Antofagasta. De acuerdo con lo informado por el Sindicato N°1 de Trabajadores de Escondida, al momento de su fallecimiento el funcionario cumplía labores de mantención en una pala de extracción.