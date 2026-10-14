Trabajador muere en Taltal y eleva a 13 las víctimas fatales de accidentes mineros en 2026

La máquina que la víctima conducía se desbarrancó y cayó 50 metros hacia un nivel inferior de la mina.

Un mecánico que trabajaba en la mina El Aguilucho, en Taltal, falleció en la madrugada de este miércoles, luego de que el bulldozer que conducía se desbarrancara.

De acuerdo con lo informado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el trabajador de la empresa contratista Transporte Santa Elvira se encontraba operando el bulldozer en un nivel superior de la mina a rajo abierto. Por razones que se investigan, la máquina se desbarrancó y cayó 50 metros hacia un nivel inferior.

El accidente ocurrido en Taltal se suma a los 12 con resultados fatales registrados este año. El último balance que dio Sernageomin fue el 13 de octubre, cuando se conmemoraba el Día de la Seguridad Minera, creado también para recordar el rescate de los 33 mineros en atrapados en la mina San José en 2013.

Seis de los casos, según el organismo, corresponden a la gran minería, uno a la pequeña y cinco a la artesanal. Con el fallecimiento del trabajador en Taltal, la región que cuenta con más casos este año es Antofagasta (cuatro), seguida por Coquimbo (cuatro), Atacama (tres) y O’Higgins (dos).

Cuatro de los accidentes han ocurrido en un lapso de 72 horas. Dos tuvieron lugar en la División El Teniente, Región de O’Higgins, luego de que una avalancha alcanzara a la cuadrilla que realizaba labores de inspección. En Illapel, en la mañana del martes, un trabajador cayó a una máquina chancadora.