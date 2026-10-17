“Los afiliados merecen mayor preocupación de las AFP”: Marcel cuestiona pérdidas previsionales y bonos de ejecutivos

El exministro de Hacienda criticó la respuesta de las administradoras ante las pérdidas previsionales y advirtió que el escenario afecta especialmente a quienes están próximos a jubilarse.

El exministro de Hacienda Mario Marcel cuestionó a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por las pérdidas registradas en el Fondo E y planteó revisar los incentivos y bonos de sus ejecutivos para determinar si las remuneraciones estuvieron vinculadas a decisiones de inversión que elevaron los riesgos.

En una entrevista con The Clinic, el economista abordó el impacto reportado de US$7.700 millones en los fondos y la caída de 10,4% que registró el Fondo E durante los primeros nueve meses del año.

Marcel apuntó a las operaciones con derivados vinculados a las tasas de interés estadounidenses, que habrían aumentado la exposición al riesgo de las administradoras, y sostuvo que las advertencias sobre estos movimientos ya habían sido planteadas por el Banco Central y la Superintendencia de Pensiones.

En ese contexto, cuestionó que la búsqueda de rentabilidad se impusiera sobre la protección de los ahorros, especialmente en un fondo considerado conservador y utilizado por personas que se acercan a la jubilación.

Uno de sus principales reparos se relaciona con los incentivos internos de las AFP. El exministro sostuvo que sería importante conocer los esquemas de bonos de los ejecutivos responsables de estas operaciones y establecer cuánto influyeron los resultados de corto plazo en sus remuneraciones.

Además, criticó la respuesta de las administradoras ante el episodio, que calificó como “insuficiente y poco respetuosa con los afiliados”, y afirmó que “los afiliados merecen una mayor preocupación de parte de las administradoras a quienes confiaron sus ahorros”.

El economista advirtió que quienes están próximos a pensionarse enfrentan una situación especialmente compleja, pues cuentan con menos tiempo para recuperarse de las pérdidas y podrían obtener condiciones menos favorables al convertir sus ahorros en una pensión. Por ello, sostuvo que no se les puede exigir postergar su retiro a la espera de una eventual recuperación de los fondos. En contraste, llamó a los afiliados más jóvenes a evitar cambios apresurados de fondo motivados únicamente por las caídas recientes.

Por otra parte, Marcel cuestionó que el caso se transforme en una disputa política, luego de que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, atribuyera el desplome del Fondo E a decisiones del Gobierno anterior.

El exministro calificó esos dichos como “muy desafortunados” y sostuvo que el foco debe estar en las decisiones de inversión de las AFP y en la supervisión de los riesgos.

Asimismo, planteó que la reforma previsional de 2025 incluye herramientas que podrían ayudar a prevenir episodios similares, entre ellas los fondos generacionales, nuevos parámetros de comparación y mecanismos de premios y castigos para las administradoras.