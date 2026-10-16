Ex super de Pensiones y pérdida de USD 7.7 millones: “No hay instrumentos” para que AFP compensen a afiliados

Alejandro Ferreiro no descartó que la Superintendencia de Pensiones establezca sanciones si determina que la estrategia de inversiones cayó en una infracción

AGENCIA UNO

Alejandro Ferreiro, ex superintendente de Pensiones, se refirió a las millonarias pérdidas que provocaron las AFP a los afiliados, que llegaron a los USD 7.700 millones y tiene como principales afectados a quienes integran el fondo E.

En entrevista con radio Cooperativa, Ferreiro explicó que existe un mecanismo de compensación cuando las AFP obtienen una rentabilidad inferior al mínimo exigido por la norma legal.

Sin embargo, la otrora autoridad aclaró que “si a todas las AFP les va igualmente mal, el mecanismo de compensación no aplicará”, por lo que “hoy día no hay instrumentos disponibles para compensación por este tipo de situaciones”.

Sobre lo sucedido con el fondo E, el ex superintendente de Pensiones sostuvo que “acá hay una disonancia entre la oferta de seguridad que el Fondo E supone por diseño y el resultado de altas pérdidas en el último año cercanas al 10%”.

Alejandro Ferreiro precisó que las administradoras compraron instrumentos financieros vinculados a tasas de interés en el extranjero, apostando a que habría una caída, lo que finalmente no ocurrió y subieron a un más, provocando la pérdida de, al menos, USD 7.700 millones.

“El marco normativo fue laxo, dio permiso para que esto ocurriera, pero también creo yo hubo un desempeño de las AFP que, quizás entusiasmadas por los buenos rendimientos del 2025, asumieron posiciones que, a la luz de lo ocurrido, resultaron, creo yo, irresponsables”, planteó.

En esta línea, no descartó que la Superintendencia de Pensiones establezca sanciones si determina que la estrategia de inversiones cayó en una infracción.