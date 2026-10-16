Ignacio Briones apunta contra AFP por crisis de fondo E: “Parecen suponer que la gente es tonta”

El otrora ministro de Hacienda puso especial énfasis en que las AFP asumieron riesgos innecesarios con los ahorros de las personas, en especialmente de quienes están próximos a jubilar.

AGENCIA UNO

Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, apuntó a la responsabilidad de las AFPs en la pérdida de USD 7.700 al apostar por bonos en el mercado estadounidense, provocando el desplome del fondo E.

El economista planteó que las administradoras de pensiones realizaron una inversión arriesgada, a pesar de las advertencias realizadas por la Superintendencia del ramo y el propio Banco Central.

En entrevista con Diario Financiero, Briones fue tajante: “Las explicaciones que han dado las AFP hasta ahora parecen suponer que la gente es tonta”.

El otrora ministro de Hacienda puso especial énfasis en que las AFP asumieron riesgos innecesarios con los ahorros de las personas, en especialmente de quienes están próximos a jubilar.

“Cuando uno comete errores, lo que corresponde es asumir la responsabilidad y decir: me equivoqué”, planteó Briones.

En esta línea, Ignacio Briones aseveró que es de público conocimiento que la pérdida de dinero fue cuantiosa, que podría incluso elevarse a USD 11.000 millones pero “parece que los únicos que creen lo contrario son quienes las ocasionaron, lo que resulta doblemente preocupante”.

“Está bastante clara la lectura: las AFP hicieron una gestión imprudente del Fondo E. Aquí hubo una apuesta de tasa, esa es la verdad”, fue la explicación del economista ante lo realizado por la industria con derivados de tasas de interés.

Para Briones, es preocupante que las administradoras realicen este tipo de apuestas como estrategia de inversión.

“Alargaron la duración del fondo E y lo descalzaron bastante respecto de la renta vitalicia. Dicen que esta es una estrategia de inversión de largo plazo. Perdón, no somos tontos. Aquí hubo una apuesta de tasa y salió muy mal”, reiteró.

Junto con ello, planteó que este episodio afecta la credibilidad del sistema de pensiones: “Obvio que mete ruido. Y por eso la responsabilidad de las administradoras es muy grande. Yo creo en el sistema de ahorro individual, siempre lo he defendido, y ellas tienen una responsabilidad muy grande respecto de su legitimidad”.

Sobre las pérdidas, Briones planteó que “sería bueno cuantificarlas, y creo que esa es labor de la Superintendencia: que diga claramente qué significó esto para una persona que se está pensionando hoy, o que se va a pensionar en un año más”.