Canciller Pérez Mackenna viajará a Londres y Bruselas para impulsar acuerdos comerciales

La visita se extenderá del 19 al 23 de octubre e incluirá reuniones con autoridades e inversionistas para impulsar el comercio, atraer capitales y fortalecer la cooperación en seguridad.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, comenzará este lunes 19 de octubre su primera gira oficial por Europa, con visitas a Londres y Bruselas hasta el viernes.

La agenda contempla reuniones con autoridades del Reino Unido y la Unión Europea (UE), además de encuentros con inversionistas para promover a Chile como destino de capitales, ampliar las oportunidades comerciales y reforzar la cooperación en seguridad.

En relación con los objetivos del viaje, el canciller señaló que la visita buscará generar oportunidades económicas y estrechar los vínculos internacionales del país. “Vamos a trabajar en tres frentes. Primero, atraer más inversiones que generen empleo y desarrollo en nuestras regiones. Segundo, ampliar el comercio aprovechando al máximo el Acuerdo Marco Avanzado con la Unión Europea y nuestra relación con el Reino Unido”, explicó.

Asimismo, destacó la importancia de la colaboración internacional para enfrentar amenazas actuales y afirmó que buscarán “fortalecer la cooperación en seguridad, porque los desafíos de hoy, desde el crimen organizado hasta la ciberseguridad, se enfrentan juntos”.

La primera etapa se desarrollará en Londres, entre el lunes y el miércoles, donde Pérez Mackenna abordará con representantes del Gobierno británico temas relacionados con una eventual asociación estratégica, los minerales críticos y las inversiones. Además, participará en actividades de la Semana de la Minería de la Bolsa de Metales de Londres y presentará la iniciativa Choose Chile, orientada a promover inversiones y el intercambio comercial.

Posteriormente, el canciller viajará a Bruselas para reunirse con autoridades belgas y representantes de las instituciones europeas. Uno de los principales asuntos será avanzar en la ratificación del Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la UE, que, según Cancillería, cuenta con la aprobación de 18 Estados miembros. La agenda incluye encuentros con Kajsa Ollongren, secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior; Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos Internos y Migración; y Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.

Asimismo, están programadas reuniones con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, y con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot. Estos encuentros buscan ampliar la colaboración política y económica, además de abordar materias de interés común en seguridad y tecnología.