Los puntos clave de la limitación al uso infantil de internet que promueve la Unión Europea

Quedarían exentos los servicios educativos sin ánimo de lucro y aquellos operados por las autoridades públicas.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó este jueves los puntos clave y alcances de la ley que se propone para el uso infantil de internet, la que contempla, entre otras medidas, la prohibición del acceso a redes sociales a los menores de 13 años.

La normativa, denominada Ley KIDS estipula también “nada de cuentas personales propias antes de los 15 años“, según explicó en Estrasburgo Von der Leyen.

De acuerdo con lo revelado por la autoridad europea, la propuesta legislativa se articula sobre cuatro ejes principales.

El primero se vincula con el retraso del acceso a redes sociales, en especial un veto hasta los 13 años, y minicuentas parentales entre los 13 y los 15 años, con un máximo de una hora diaria.

El segundo se relaciona con la seguridad por diseño, lo que contempla la prohibición de scroll infinito, notificaciones nocturnas y chatbots de IA que generen dependencia emocional.

Finalmente, los ejes tres y cuatro apuntan a la verificación de edad, y ejecución con auditorías obligatorias y expedientes resueltos en 90 días, según reportó Deutsche Welle.

Limitación al uso infantil de internet en la Unión Europea

De acuerdo con lo expuesto por la presidenta de la Comisión Europea, el reglamento se aplicará a las redes sociales, las plataformas de vídeo, los videojuegos online, chatbots y compañeros de inteligencia artificial (IA), así como tiendas de aplicaciones y sistemas operativos.

Ursula von der Leyen detalló a la vez que quedarían exentos los servicios educativos sin ánimo de lucro y aquellos operados por las autoridades públicas.

En el ámbito de los videojuegos, la norma prohíbe exponer a los menores a sistemas de recompensa variable, incluidas las cajas de botín (loot boxes), por su vinculación con conductas compulsivas y de tipo apuesta.

Al referirse a la iniciativa de la Comisión Europea, la ministra alemana de Familia, Karin Prien, manifestó que se alinea “exactamente con la postura que también queremos impulsar en Alemania“.

Recalcó también que el propósito de la iniciativa legal es “facilitar un crecimiento digital saludable” de los menores de edad en la UE.