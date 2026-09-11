Argentina no suelta el Estrecho de Magallanes: ahora apela a supuestos patrullajes conjuntos en la zona

Frente a estas declaraciones, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se limitó a sostener que “quedémonos con las declaraciones oficiales del gobierno argentino

La soberanía chilena del Estrecho de Magallanes fue puesta nuevamente en duda por autoridades de la Casa Rosada, luego que desde el Ministerio de Defensa trasandino apelaran a supuestos patrullajes conjuntos en la zona y en el Mar de Drake.

Esto, luego que el ministro Carlos Presti hiciera alusión a la postura expresada por el jefe de la Fuerza Aérea de su país, Gustavo Valverde, quien aseveró que el Estrecho de Magallanes era parte de la soberanía argentina.

Ante esto, el titular de Defensa de Milei sostuvo a A24 a “tanto los argentinos como los chilenos sabemos perfectamente que están vigentes los tratados y acuerdos internacionales que determinan la soberanía de cada uno de los países”.

En esta línea, Presti apuntó a supuestos patrullajes conjuntos en territorio chileno: “Hay patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile. Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada, se realizan en los dos. Tenemos la patrulla antártica también, así que hay muy buena vinculación sobre todo entre las armadas, el ejército también, la fuerza aérea ni hablar. Hay una muy buena vinculación entre todos”.

Frente a estas declaraciones, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, intentó bajarle el perfil a la controversia, sosteniendo que “quedémonos con las declaraciones oficiales del gobierno argentino y la forma amistosa en que se están llevando adelante las relaciones entre ambos países, y respecto al Estrecho Magallanes la posición es muy clara”.

Por su parte, el presidente José Antonio Kast dejó en claro que “respecto del Estrecho Magallanes, hemos sido muy claros. El Estrecho Magallanes es chileno, es soberanía chilena. Jamás en el Estrecho Magallanes ha habido un patrullaje conjunto. Es más, cualquier navegación que se hace en el Estrecho Magallanes se hace con pilotos chilenos”.

“En cualquier buque se tiene que solicitar que se suba un piloto chileno y dirija las maniobras de esa embarcación. Por lo tanto, el Estrecho Magallanes es y será siempre chileno y la soberanía está determinada, más allá de lo que diga cualquier persona. En esto está muy claro, si hay tratados internacionales”, precisó.