Encuesta Criteria: Kast alcanza un 28% de aprobación y su desaprobación cae a 60%

El sondeo también reveló que un 59% considera negativo el Estallido Social, mientras que Johannes Kaiser y Michelle Bachelet lideran las preferencias espontáneas para la próxima Presidencia.

La aprobación del Presidente José Antonio Kast llegó al 28%, registrando un aumento de un punto porcentual respecto de la semana anterior, mientras que su desaprobación disminuyó cuatro puntos y se situó en 60%.

Así lo reveló la última encuesta Criteria, publicada este domingo 18 de octubre, que además mostró que un 12% de los consultados no sabe cómo evaluar la gestión del mandatario.

Los resultados se conocen en medio de los anuncios del Gobierno sobre una rebaja en las tarifas de Autopista Central y una disminución en los precios de la energía eléctrica para el próximo año.

En relación con las autopistas, un 71% de los encuestados afirmó haber escuchado o leído sobre la medida, mientras que un 69% manifestó estar de acuerdo con ella. Además, entre quienes utilizan estas vías, un 42% señaló que el descuento tendría un beneficio importante o moderado para su presupuesto mensual.

Sin embargo, la propuesta genera diferencias respecto de su mecanismo de implementación. Según Criteria, un 44% está en desacuerdo con extender por 20 meses la concesión a cambio de reducir las tarifas, frente a un 41% que respalda esa fórmula. Asimismo, un 70% rechaza que el beneficio se aplique exclusivamente a Autopista Central.

Por otra parte, el estudio abordó la percepción ciudadana sobre el Estallido Social, a siete años de su inicio. Un 59% considera que el proceso fue negativo para el país, mientras que un 41% mantiene una valoración positiva. Pese a ello, un 68% cree que las demandas que originaron las movilizaciones todavía no han sido resueltas y un 63% estima que actualmente existen motivos para que las personas continúen manifestándose.

En cuanto a las interpretaciones sobre el movimiento, un 39% lo identifica como la principal causa del aumento de la delincuencia, cifra inferior al 45% registrado en 2025. En tanto, un 44% considera que las manifestaciones fueron la expresión violenta de un grupo minoritario de extremistas, frente al 46% del año anterior.

Ante la pregunta abierta sobre quién les gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile, Johannes Kaiser encabezó las preferencias con un 18%, seguido por Michelle Bachelet, con un 16%. Más atrás se ubicaron Evelyn Matthei, con un 14%, y Franco Parisi y Gabriel Boric, ambos con un 11% de las menciones.