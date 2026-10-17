Presidente Kast decreta emergencia climática preventiva por riesgo de aluviones desde Coquimbo hasta el Bio Bío

La medida regirá entre el 18 y el 23 de octubre ante el pronóstico de lluvias intensas, granizadas y posibles remociones en masa en la zona central.

El Gobierno anunció la declaración de una emergencia climática preventiva entre las regiones de Coquimbo y el Biobío, medida que estará vigente desde el 18 hasta el 23 de octubre debido a las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.

La decisión busca facilitar la disponibilidad de recursos y reforzar la preparación ante posibles lluvias intensas, granizadas y remociones en masa.

Presidente Kast decreta emergencia climática preventiva

El anuncio fue realizado por el Presidente de la República, José Antonio Kast, a través de su cuenta en la red social X, donde informó que instruyó al ministro del Interior adoptar esta medida frente a los eventuales riesgos asociados al sistema frontal.

“He instruido al Ministro del Interior declarar emergencia climática entre los días 18 y 23 de Octubre desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Bio Bio, lo que permitirá contar con recursos y un estado de alerta especial frente a esta posible emergencia”, explicó el Jefe de Estado en su cuenta de X.

De acuerdo con lo señalado por el mandatario, la declaración permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades frente a posibles contingencias meteorológicas que puedan afectar a las regiones comprendidas en el área de cobertura.

Asimismo, Kast llamó a la ciudadanía a tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales, considerando los riesgos que podrían provocar las precipitaciones y otros fenómenos asociados.

“Todos tenemos que colaborar: tomemos medidas de prevención, estemos atentos a los canales de comunicación de emergencia y planifiquemos nuestra reacción frente estos eventos impredecibles”, agregó.